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بشكل مروع... امرأة تقتل ابنة زوجها والشرطة تكشف الملابسات

Lebanon 24
26-12-2020 | 23:00
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كشف فرع الأمن الجنائي في حمص ملابسات جريمة مروعة ارتكبتها امرأة بحق ابنة زوجها الصغيرة وتسببت بقتلها بشكل متعمد بعد تعذيبها.

ونشرت وزارة الداخلية السورية على صفحتها على فيسبوك تفاصيل الجريمة وقالت:

"بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول وفاة طفلة بعد إسعافها إلى أحد المشافي حيث تبين بعد الكشف الطبي على جثتها وجود آثار سحجات على جسدها" .

وأضافت: "وبعد التحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من كشف ملابسات الجريمة".

وجاء في المنشور: "وقام بإلقاء القبض على الفاعلة وتبين أنها الزوجة الثانية لوالد الطفلة المدعوة (نارمين . ض)، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على قتل ابنة زوجها بعد تعذيبها وضربها، حيث كانت تقوم بضربها وتعذيبها أكثر من مرة، وفي أحد الأيام وبعد مغادرة زوجها للعمل قامت بتعنيفها وضربها وتعذيبها حتى فقدت الوعي وسقطت أرضاً عندها اتصلت بزوجها وطلبت منه نقلها إلى المشفى وصعدت معه على متن دراجة كهربائية وفي منتصف الطريق طلبت منه إيقاف سيارة أجرة بقصد إسعافها بسرعة وأثناء ذلك قامت بوضع يدها على فم الطفلة لكتم نفسها وخنقها حتى فارقت الحياة دون أن يشعر زوجها بذلك، والذي أكد أثناء التحقيق عدم معرفته بما كانت تقوم به زوجته الثانية من ضرب وتعذيب لطفلته" .
 
واتخذت السلطات الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليها، بهدف تقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.
المصدر: سبوتنيك
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