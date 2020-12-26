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بحساب تاريخ برجك.. هذا ما تخبئه لك سنة 2021

Lebanon 24
26-12-2020 | 16:59
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يمكن حساب الأرقام العائدة الى الأبراج المساعدة على معرفة أسرار المصير وخباياه وطريقة تأثير بعض الأحداث على الحياة عموماً: 
 
 
الحمل 
من 21 آذار او شهر 3 الى 19 نيسان او شهر 4 
في هذه الحالة يجب حساب الارقام بهذه الطريقة 2 + 1 + 3 + 9 + 1 + 4= 20. وبعد هذا يجب جمع الرقمين 2+ 0= 2. ويمكن من خلال حساب كل برج الحصول على نتيجة تتراوح بين 1 و9. وتدل هذه النتيجة بالنسبة الى برج الحمل على امكانية بلوغ ما تم انتظاره منذ سنوات طويلة. لكن يمكن في المقابل مواجهة بعض المتاعب المزعجة على الصعيد المهني. 

الثور 
من 20 نيسان او شهر 4 حتى 20 أيار او شهر 5 
2 + 0 + 4 + 2 + 0 + 5= 13. 1 + 3=4.  يدل هذا الرقم على امكانية الانفتاح على الكثير من الاجواء الايجابية والحصول على دعم عدد من الاشخاص. 
 

الجوزاء 
من 21 أيار أو شهر 5 حتى 20 حزيران أو شهر 6 
2 + 1 + 5 + 2 + 0+ 6= 16. 1 +6= 7. تعني هذه النتيجة احتمال القيام ببعض المهمات التي يمكن ان تؤثر على المصير عموماً. ولهذا يجب اتقانها والاهتمام بها. 

السرطان 
من 21 حزيران أو شهر 6 حتى 22 تموز أو شهر 7 
2 +1 + 6 + 2 + 2 + 7= 20. 2 + 0=2. يعني هذا الرقم بالنسبة الى مولود السرطان امكانية العبور في المرحلة المقبلة الى ضفة اخرى اكثر ازدهاراً على مختلف مستويات الحياة. 

الاسد 
من 23 تموز أو شهر 7 حتى 22 آب أو شهر 8 
2 + 3+ 7 + 2 + 2 + 8= 24.  2 + 4= 6. يدل هذا الرقم على ضرورة توخي الحذر عند مواجهة العقبات المختلفة. فمن الممكن التعرض لبعض المواقف المحرجة والصعبة. ولهذا يجب الاحتكام الى العقل والابتعاد عن العاطفة. 
العذراء 
من 23 آب أو شهر 8 حتى 22 أيلول أو شهر 9 
2+ 3 + 8 + 2 + 2 + 9= 26. 2 + 6=8. تكشف هذه النتيجة العديد من المفاجآت السارة في العام المقبل. لكن من الممكن خسارتها في حال عدم استغلال الفرص المناسبة. 

الميزان 
من 23 أيلول أو شهر 9 حتى 21 تشرين الأول أو شهر 10. 
2 + 3 + 9 + 2 + 1 + 1 + 0= 18. 1 + 8= 9. تعني هذه النتيجة القدرة على اثبات الذات والحضور في العديد من الاماكن المهمة وامام عدد من الاشخاص الفاعلين. وهذا يعني بدء السير على طريق تحقيق الطموح. 

العقرب 
من 23 تشرين الأول أو شهر 10 حتى 21 تشرين الثاني أو شهر 11 
2 +3 + 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1= 11. 1+ 1+ 2. يدل الرقم 2 في حساب تواريخ برج العقرب على احتمال عودته الى مرحلة سابقة لم يكن عليه فيها تحمل الكثير من المسؤوليات. إذاً قد يكون العام 2021 عام الفرح بالنسبة اليه. 

القوس 
من 22 تشرين الثاني أو شهر 11 حتى 21 كانون الأول أو شهر 12 
2 +2 + 1 + 1 + 2 +1 + 1 +2= 123. 1+ 2= 3. هذا الرقم يكشف اهمية الانتباه الى التفاصيل في مجالات الحياة المختلفة. فمن الممكن ان يشكل بعضها حجر الاساس لبدء مرحلة من النجاح والتفوق. 

الجدي 
من 22 كانون الأول أو شهر 12 الى 19 كانون الثاني أو شهر 1 
2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 1= 18. 1 +8=9. هذا الرقم الذي تم الحصول عليه بنتيجة هذه العملية الحسابية يكشف ان العام 2021 قد يكون عام كشف بعض الاسرار المهمة التي يمكن ان تغير مجرى الحياة. 
الدلو 
من 22 كانون الثاني أو شهر 1 حتى 22 شباط أو شهر 2 
2 + 2 + 1 + 2 +2 + 2= 10. 1 +0=1. تدل هذه النتيجة على امكانية اثبات الحضور في احد مجالات الحياة وعلى احتمال بلوغ احد الاهداف المهمة جداً. 

الحوت 
من 23 شباط او شهر 2 حتى 20 آذار أو شهر 3 
2 + 3 + 2 +  2 + 0 + 3= 123. 1+ 2=3. يكشف هذا الرقم الاستعداد للقيام بخطوة جريئة تساعد على التقدم الى الامام. وهذا يعني ان العام 2021 عام واعد جداً على مختلف صعد الحياة. 
المصدر: الجميلة
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