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الشرطة الايطالية تواسي المسنين في ليلة الميلاد

Lebanon 24
27-12-2020 | 23:00
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 في وقت يتبادل فيه الناس هدايا عيد الميلاد ويرتشفون النبيذ في أجواء من الفرح والبهجة والالفة، هناك على المقلب الاخر أناس يعيشون الوحدة والقلة والعوز وبحاجة لاي مساعدة سواء أكانت مادية أو معنوية.

وفي هذا الاطار، قامت الشرطة الإيطالية في هذه الليلة المجيدة، بمبادرات من أجل فئة منسية من الناس، وهي المسنين، فوضعت في تصرفهم أرقام هواتفها من أجل تقديم أي مساعدة يحتاجون اليها، وقد تلقت مئات الاتصالات من كبار في السن يعيشون وحدهم، يطلبون المساعدة من أجل إصلاح بعض الاعطال الطارئة أو طلبا للرفقة.

فيورينسو يبلغ ال 94 من العمر، يسكن وحيدا في بلدة صغيرة في شمال إيطاليا تدعى "التو رينو تيرمه" بالقرب من مدينة بولونيا، اتصل في ليلة الميلاد بالشرطة الإيطالية ليطلب منهم مواساته وأن يأتي أحد لتناول نخب عيد الميلاد معه، وقال: "أنا حزين ولا أريد أن أقضي الميلاد وحيدا، هل سيأتي أحدكم ليشرب نخب الميلاد معي؟". فما كان من قائد السرية إلا أن أرسل 3 من رجال الشرطة ليقضوا الميلاد معه وليحملوا معهم كعكة العيد.

أما السيدة فرنشيسكا التي تبلغ من العمر 92 عاما من "بولتزانو" في الشمال الايطالي، فقد تعطل جهاز التدفئة في منزلها، فاتصلت فورا بالشرطة الإيطالية التي حضرت على الفور، وأصلحت العطل وقضت بعض الوقت مع السيدة في ليلة الميلاد.

في البلدة الصغيرة "أوريولو رومانو" التي تبعد 70 كيلومترا عن روما، يقول الماريشال دراغو ل "الوكالة الوطنية للاعلام": "في البلدة لا تحدث سرقات أو اعتداءات على المواطنين، لكننا لا نتوقف عن العمل فإننا نقوم بخدمة المواطنين بخاصة كبار السن نقدم لهم أي خدمة بحاجة إليها، وهم يشعرون بالاطمئنان عندما نكون بالقرب منهم".
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