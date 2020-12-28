الحمل
النقاشات غير المجدية لن تكون عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق
الثور
تجنّب التدخّل في شؤون الآخرين، قد تعرّض وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل
الجوزاء
إذا كنت تشعر بأن الاستقرار مع الشريك لم يعد ممكناً، فبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى النتائج الوخيمة
السرطان
تُتاح لك فرصة النجاح في مجال الإعلام والسياسة والكتابة والصحافة، وتحظى بمفاجأة سارّة وغير متوقّعة
الأسد
تحقيق طموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم
العذراء
كن حاسماً في بعض الأمور ومتفهماً في بعضها الآخر، وخصوصاً أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل
الميزان
قد يطرأ تطوّر لم تتوقعه، وأحداث فجائية تحرّك المشاعر وتحثّك على مضاعفة اهتمامك بالشريك
العقرب
إحذر غيرة أحد الزملاء، فقد يسببّ لك مشكلة تعوّق إنجاز مهامك وتعيدك إلى نقطة الصفر وتقضي على طموحك
القوس
تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود أو تقف عائقاً أمام تقدمك ومشاريعك الكبيرة
الجدي
إذا كان عملك يتطلب منك مجازفة أو يضعك أمام أخطار معينة، فإنني أدعوك إلى الحرص الشديد وإلى تجنّب المتاعب
الدلو
تجد حلولاً لكل شيء وتقدم على مبادرات مشكورة وتستوعب الأمور وتصحّحها وتجد الحلول
الحوت
تساهم حيويتك الدائمة في إتمام مهامك على أفضل وجه وفي الوقت المناسب، ما يثير إعجاب رب العمل