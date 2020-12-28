طيار يرسمُ محقنة في السماء دعماً للتطعيم ضدّ "كورونا"

رسم طيار ألماني في السماء محقنة عملاقة دعماً لانطلاق عملية التطعيم ضدّ "كوفيد–19" في ألمانيا.



وحقق الطيار الرسام، سامي كرامر، فعاليته يوم الأربعاء الماضي وهو يحلق بطائرته الخفيفة "Diamond DA20 Katana" إلى مسافة 200 كيلومتر.

وقالت صحيفة "Südkurier" الألمانية إنّ تحضيرات الفعالية التي حققها الطيار الشاب البالغ من العمر 20 عاماً استغرقت نصف الساعة فقط. أما الطيار فاضطر إلى البقاء في الجو لمدة ساعة واحدة ونصف الساعة.



وقال الطيار في حديث أدلى به للصحيفة:" قد أدخلت مسبقاً مساري إلى جهاز "جي بي إس" للملاحة. ويعجبني رسم شيء ما في السماء، بما في ذلك رسائل موجهة إلى البشر".



وأشار الطيار إلى أنّه قام بذلك لأنّه أراد أن يجعل البشر يفكرون في التطعيم خلال فترة الأعياد.

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