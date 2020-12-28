17
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
أول ترخيصين لمعهدين للموسيقى في السعودية
Lebanon 24
28-12-2020
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في المملكة العربية السعودية.
ويأتي إصدار الترخيصين ضمن الإطلاق التجريبي لمشروع تأسيس المعاهد التدريبية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون، الذي تعمل عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تقويم التعليم والتدريب، لتمكين ودعم المواهب السعودية وتنمية القدرات الثقافية والفنية، إضافة إلى تطوير الصناعة الفنية عبر إيجاد فرص تعليمية وتدريبية في مختلف التخصصات الإبداعية، وفقا لـ" alriyadh".
وبحسب وزارة الثقافة السعودية: حصل "مركز الدولية الموسيقي للتدريب" ومعهد "البيت الموسيقي للتدريب" على رخصتين لنشاط التدريب الموسيقي، وهما معهدان متخصصان يقدمان التدريب وتنمية المواهب في المجال الموسيقي.
وفيما تشمل قائمة التراخيص المتاحة للمراكز والمعاهد التدريبية؛ تراخيص إقامة معاهد أو مراكز تدريب في قطاعات الموسيقى والفنون البصرية والمسرح والفنون الأدائية والأزياء وفنون الطهي والمتاحف والتراث والأفلام والتصميم وفنون العمارة والأدب والترجمة والآثار والحرف اليدوية.
وتهدف وزارة الثقافة من خلال هذه الخطوة التي تعمل عليها مع منظومة التدريب التقني والمهني في المملكة، إلى تنظيم مجال التدريب ورفع جودة المخرجات العلمية في القطاعات الفرعية للثقافة والفنون للقيام بأدوارها المهمة لخدمة الثقافة السعودية وفق رؤية المملكة 2030.
تابع
الأكثر قراءة
في الـ 2021.. الدولار بـ 5500 ليرة!
Lebanon 24
في الـ 2021.. الدولار بـ 5500 ليرة!
07:00 | 2020-12-28
28/12/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرار جريمة الكحالة!
Lebanon 24
اسرار جريمة الكحالة!
07:31 | 2020-12-28
28/12/2020 07:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير فلك فرنسي: هذه الأبراج هي الأكثر حظاً لعام 2021
Lebanon 24
خبير فلك فرنسي: هذه الأبراج هي الأكثر حظاً لعام 2021
09:00 | 2020-12-28
28/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضا.. هذه تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضا.. هذه تسعيرة السوق السوداء
08:52 | 2020-12-28
28/12/2020 08:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستتزوج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2021 العاطفية
Lebanon 24
هذه الأبراج ستتزوج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2021 العاطفية
13:53 | 2020-12-28
28/12/2020 01:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2020-12-28
فكرة جديدة لتسليم البضائع خلال فترة تفشي كورونا
18:00 | 2020-12-28
طيار يرسمُ محقنة في السماء دعماً للتطعيم ضدّ "كورونا"
15:00 | 2020-12-28
هذا الحجر قد يصبح حجر 2021
13:53 | 2020-12-28
هذه الأبراج ستتزوج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2021 العاطفية
12:00 | 2020-12-28
"زيارة مشؤومة" لبابا نويل.. والحصيلة 18 وفاة!
09:00 | 2020-12-28
خبير فلك فرنسي: هذه الأبراج هي الأكثر حظاً لعام 2021
فيديو
لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رصد انفجار شمسي متناهي الصغر (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة.. العلماء يتمكنون من رصد انفجار شمسي متناهي الصغر (فيديو)
21:00 | 2020-12-28
29/12/2020 04:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسطنبول: سائح لبناني يتهجم على الشرطة ثم يضرب رأسه بالحائط بسبب الكمامة! (فيديو)
Lebanon 24
في إسطنبول: سائح لبناني يتهجم على الشرطة ثم يضرب رأسه بالحائط بسبب الكمامة! (فيديو)
10:00 | 2020-12-28
29/12/2020 04:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري اللبناني.. "الساحل" متصدّراً والتعادل يحسم قمّة "النجمة" و"العهد" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري اللبناني.. "الساحل" متصدّراً والتعادل يحسم قمّة "النجمة" و"العهد" (فيديو)
09:00 | 2020-12-28
29/12/2020 04:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact