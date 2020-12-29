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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
29-12-2020
|
06:01
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الحمل
تختبر هذا اليوم بعض الأمور الجديدة في العمل
الثور
حاول أن تكون اليوم أكثر ابتكاراً
الجوزاء
اليوم تُتاح لك فرص استثنائية
السرطان
أنجز مهامك الموكلة إليك على أكمل وجه
الأسد
يتحدث هذا اليوم عن مساعدة قيمة
العذراء
تخف الحركة في العمل بعض الشيء
الميزان
لا تكن ضعيفاً مهما حاول بعضهم الضغط عليك
العقرب
لا تقحم نفسك في موقف محرج
القوس
يجعلك هذا اليوم من الأقوياء جدّاً
الجدي
لا تتولّ القيام بأي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة
الدلو
يجب أن تحافظ هذا اليوم على ثقتك بالنفس
الحوت
تأجيل المواجهة مع الشريك، يعمّق الخلاف بينكما على المدى الطويل
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