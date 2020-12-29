الحملتختبر هذا اليوم بعض الأمور الجديدة في العملالثورحاول أن تكون اليوم أكثر ابتكاراًالجوزاءاليوم تُتاح لك فرص استثنائيةالسرطانأنجز مهامك الموكلة إليك على أكمل وجهالأسديتحدث هذا اليوم عن مساعدة قيمةالعذراءتخف الحركة في العمل بعض الشيءالميزانلا تكن ضعيفاً مهما حاول بعضهم الضغط عليكالعقربلا تقحم نفسك في موقف محرجالقوسيجعلك هذا اليوم من الأقوياء جدّاًالجديلا تتولّ القيام بأي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمةالدلويجب أن تحافظ هذا اليوم على ثقتك بالنفس