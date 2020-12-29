عرافة لبنانية تتنبأ الأسوأ في العام 2021.. هذا ما ينتظرنا

أجرت العرافة وداد جبور لقاءًا مع "الهديل" حول توقعاتها المقبلة للعام 2021 الذي يبدو أنه يحمل الأسوأ.
ومن أبرز توقعاتها:
حديث من أحد زعماء الطائفة الدرزية سيهز الشارع اللبناني
فضيحة تطال أحد وزراء الصحة لم تكن بالحسبان
ضجة حول أشخاص بريطانيون داخل لبنان
ترحيل أشخاص فلسطينيين من لبنان
تنجو إعلامية ومقدمة نشرة الأخبار بقناة الجديد من امر سيء
زين الاتات والسجن
مواجهات بين رجال دين من طائفتين
خلافات ارثودكسية وارمنية
مشاكل في برج حمود وضواحيها
واقعة موجعة ومؤلمة في المناطق المسيحية
عودة ايام الشمعة والقنديل والموقدة وقنديل الكاز من جديد
تعدي على الكنائس ومنها كنيسة مار مخايل
تشكل العمامات السوداء الشر الأكبرعلى لبنان والعالم اجمع
عودة سيرة جيش لحد
حريق في منشئات النفط
حداد في الجسم القضائي
حداد كبير في فصيلة الدرك أو قوى الأمن
حزب الله في غزة
فضيحة كبيرة لأحد القضاة البارزين
خضة في صبرا
قدوم شخصية إيرانية كبيرة إلى لبنان
حدث كبير داخل المجلس النيابي
مصاب اليم للبنان وللبنانين سيحل قريبآ
أحد المسؤولين البارزين في حزب الله بخطر
الجيش والإنقسامات
هروب مساجين من سجون زحلة وسجون أخرى من جديد
مستشفى الروم إلى واجهة الإعلام
سجن أصحاب مستشفيات بسبب بيعهم للاعضاء
اسلحة بين أتباع باسيل وجعجع
فبركة ملف لقاضي مهم
هادي حبيش إلى واجهة الإعلام من جديد
المحكمة العسكرية في ضجة امنية وإعلامية وفضائح بالجملة
اقفال اوجيرو
قطع الإنترنت لفترة
ضجة كبيرة ستدور حول وزيرة
عقوبات ستطال أشخاص من حزب المردة
كوارث قريبة في المصارف
جنازة في بيت المر