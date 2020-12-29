عرافة لبنانية تتنبأ الأسوأ في العام 2021.. هذا ما ينتظرنا

أجرت العرافة وداد جبور لقاءًا مع "الهديل" حول توقعاتها المقبلة للعام 2021 الذي يبدو أنه يحمل الأسوأ.ومن أبرز توقعاتها:حديث من أحد زعماء الطائفة الدرزية سيهز الشارع اللبنانيفضيحة تطال أحد وزراء الصحة لم تكن بالحسبانضجة حول أشخاص بريطانيون داخل لبنانترحيل أشخاص فلسطينيين من لبنانتنجو إعلامية ومقدمة نشرة الأخبار بقناة الجديد من امر سيءزين الاتات والسجنمواجهات بين رجال دين من طائفتينخلافات ارثودكسية وارمنيةمشاكل في برج حمود وضواحيهاواقعة موجعة ومؤلمة في المناطق المسيحيةعودة ايام الشمعة والقنديل والموقدة وقنديل الكاز من جديدتعدي على الكنائس ومنها كنيسة مار مخايلتشكل العمامات السوداء الشر الأكبرعلى لبنان والعالم اجمععودة سيرة جيش لحدحريق في منشئات النفطحداد في الجسم القضائيحداد كبير في فصيلة الدرك أو قوى الأمنحزب الله في غزةفضيحة كبيرة لأحد القضاة البارزينخضة في صبراقدوم شخصية إيرانية كبيرة إلى لبنانحدث كبير داخل المجلس النيابيمصاب اليم للبنان وللبنانين سيحل قريبآأحد المسؤولين البارزين في حزب الله بخطرالجيش والإنقساماتهروب مساجين من سجون زحلة وسجون أخرى من جديدمستشفى الروم إلى واجهة الإعلامسجن أصحاب مستشفيات بسبب بيعهم للاعضاءاسلحة بين أتباع باسيل وجعجعفبركة ملف لقاضي مهمهادي حبيش إلى واجهة الإعلام من جديدالمحكمة العسكرية في ضجة امنية وإعلامية وفضائح بالجملةاقفال اوجيروقطع الإنترنت لفترةضجة كبيرة ستدور حول وزيرةعقوبات ستطال أشخاص من حزب المردةكوارث قريبة في المصارفجنازة في بيت المر