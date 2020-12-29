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حالة نادرة.. حملت بجنين ثالث بعد 10 أيام من حملها بتوأمين! (صورة)

Lebanon 24
29-12-2020 | 12:00
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أعلنت سيدة أميركية أنها حملت بجنين آخر، عقب حملها بتوأمين بشكل طبيعي قبل عشرة أيام من الحمل الثاني، وفقا لما ذكرت صحيفة "ديلي ستار". 
 
 
وأوضحت الصحيفة أن ما حصل ما تلك المرأة ظاهرة نادرة الحدوث تسمى " الحمل الإضافي"، وهي تعني أن تحمل المرأة مرة أخرى رغم أنها بالأساس حامل.

وقالت تلك السيدة إنها فوجئت بالخبر بعد أن أعلمها الأطباء أن لديها جنيناً ثالثاً قد حصلت عليه بعد نحو أسبوعين من حملها بتوأمها. 

وأوضحت تلك السيدة عبر قناتها على تطبيق "تيك توك" أن الهرمونات عادة تتغير عند النساء بعد الحمل بحيث لا يكون بإمكان أجسادهن التبويض خلال فترة الحمل.

وتابعت: "في ظروفي لم يحدث ذلك، ويمكن لحوالي 10 في المئة من النساء التبويض مرتين في الشهر، وأعتقد أن 3 في المئة فقط من النساء  يمكن أن يتعرضن لحالة الحمل الإضافي".

وتابعت: "من الناحية الواقعية فإن أعمار الأجنة مختلفة، ولكن من الحسن أنهم سيولدون في نفس اليوم، ولذلك نستطيع اعتبارهم ثلاثة توائم".
المصدر: الحرة
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