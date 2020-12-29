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"بجعة حزينة" تتسبّب بأزمة في حركة القطارات.. والشرطة تتدخّل!

Lebanon 24
29-12-2020 | 15:00
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تدخّل رجال إطفاء وعناصر من الشرطة في ألمانيا لإزاحة "بجعة" كانت تجلس "في حالة حداد" على ما يبدو، لكنّها استقرت على خط للسكك الحديدية عالية السرعة ما تسبّب بأزمة في حركة القطارات، وفقًا لبيان صادر عن رجال الإنقاذ يوم أمس الاثنين.

وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد رصدت "البجعة الحزينة" وهي تقبع على الخط الحديدي بالقرب من فولداتال، وسط البلاد، مما تسبب في تأخير أكثر من 20 قطارًا، واستقرت البجعة في ذلك المكان، بعد مقتل بجعة ثانية اصطدمت بالخط العلوي فوق القضبان.

وتبين أنه بعد هذا "الحادث"، استقرت البجعة الثانية على خطوط السكك الحديدية أدناه "في حالة حداد"، مما منع القطارات من المرور بين منطقتي كاسل وغوتنغن.
 
ووفقًا لما نقلت "ذا غارديان" عن تقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد اضطر رجال الإطفاء إلى إحضار معدات متخصصة لإزالة البجعة الميتة من الخطوط العلوية، وإزاحة البجعة الثانية من فوق السكة الحديدية، ونقلها إلى نهر فولدا، حيث تم إطلاقها.

وأفادت الشرطة بأن الحادث الذي وقع في 23 كانون الأول الحالي، تسبب في تأخير 23 قطارًا بنحو 50 دقيقة.
 



ولوحظ سابقاً أن البجعات "تحزن" على ما يبدو على رفاقها الراحلين، إذ تبقى غالباً لفترة بالقرب من موقع موت رفاقها.
 
المصدر: سكاي نيوز
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