محاولة هروب مثيرة.. سجين فرّ "مشياً" من بريطانيا إلى فرنسا!

في محاولة هروب مثيرة، أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال سجين فار كان يحاول الوصول إلى فرنسا من بريطانيا سيراً على الأقدام عبر نفق "يورو تونيل"، الواصل بين البلدين.وأكد متحدث باسم "يورو تونيل" احتجاز الشخص، مشيراً إلى أنه غير مخوّل بالحديث عن الأمر، وذلك لكون الحادث مصنّفاً كجناية، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.من جهتها أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مصادر فرنسية قولها، إنّ الشخص المعتقل يبلغ من العمر 31 عاماً، وهو سجين بريطاني، كان يحاول السير على طول النفق إلى فرنسا.