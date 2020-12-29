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محاولة هروب مثيرة.. سجين فرّ "مشياً" من بريطانيا إلى فرنسا!

Lebanon 24
29-12-2020 | 18:00
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في محاولة هروب مثيرة، أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال سجين فار كان يحاول الوصول إلى فرنسا من بريطانيا سيراً على الأقدام عبر نفق "يورو تونيل"، الواصل بين البلدين.

وأكد متحدث باسم "يورو تونيل" احتجاز الشخص، مشيراً إلى أنه غير مخوّل بالحديث عن الأمر، وذلك لكون الحادث مصنّفاً كجناية، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

من جهتها أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مصادر فرنسية قولها، إنّ الشخص المعتقل يبلغ من العمر 31 عاماً، وهو سجين بريطاني، كان يحاول السير على طول النفق إلى فرنسا.
 
وقال تقرير الصحيفة البريطانية، إن السجين شوهد وهو يختفي في النفق في فولكستون بكنت، جنوب شرقي إنكلترا.

وعلى الفور، تم تحذير قوات الشرطة على جانبي النفق، لتعثر السلطات الفرنسية على السجين في النهاية.

ومثل السجين أمام محكمة فرنسية الأربعاء الماضي، وتنتظره جلسة أخرى في شباط المقبل.

جدير بالذكر أن طول النفق يبلغ 50.45 كيلومترا، وهو خاص بالسكك الحديدية، ويربط بريطانيا بفرنسا. 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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