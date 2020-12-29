نجاحات كبيرة لهذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لـ2021 مهنياً

توقعات ماغي فرح للأبراج لعام 2021 على الصعيد المهني، وأهم الأحداث والمفاجآت التي تنتظرها الأبراج في هذا العام:توقعات ماغي فرح لبرج الحمل مهنياًجميع مواليد برج الحمل سيحالفهم الحظ ويكون إلى جانبهم ويدفعهم إلى القيام ببعض الأعمال الجيدة لقلب صفحة والتوصل إلى إنجازات وربما إلى جديد بفضل مخيّلة غنية وصاخبة تؤدي بهم إلى خيارات جديدة. الخارطة الموجودة اليوم مهمة كثيراً، أي أنها لا تحدث مرتين في الحياة وهو لقاء كوكبي ساتورن وجوبيتير في برج الدلو الذي سيكون إيجابياً جداً على مواليد برج الحمل الأكثر حظاً عام 2021. صداقات وانفتاحات نحو مجتمعات وقدرات كبيرة يحصل عليها الحمل واستثمارات كالبدء بمشروع جديد أو عمل جديد لم يخضه هذا البرج في السابق، ويلفت نظر بعض المؤسسات وبعض المسؤولين لدعوته للقيام بمهمة قد تكون سرّية في بعض الأحيان، والمطلوب منه العمل المتكتّم حتى يتمكّن من تأديتها. عام التغيير والنهوض والانقلاب على أوضاع سيئة عانى منها، كما أنه عام المبادرات والمفاجآت.توقعات ماغي فرح لبرج الثور مهنياًكل شيء يدعو الثور إلى التحرّر، هناك ارتباطات جديدة وأخرى سوف يتخلى عنها لأنها لم تعد تنفعه، هذا العام هو مواجهة الواقع وعدم التجاهل وغضّ النظر. سوف يقلب صفحة من حياته وينطلق نحو آفاق مختلفة جداً تستدعي الجرأة، الشجاعة، الحركة واستنباط الجديد ورسم طريق مغايرة جداً للتي عرفها حتى الآن، ليطلّ على فترة جديدة، من الممكن أن يغيّر عمله أو التزاماته خلال النصف الأول من العام ويصل إلى فصل الخريف مع احتمالات أخرى أكثر تشويقاً له.هناك مسيرة من المواجهات والتحديات إلى أن يبلغ مرحلة أفضل ويضع أهدافاً واضحة قابلة للعيش. يشكل شهر أيار انطلاقة جديدة له أو منعطفاً مهماً في حياته؛ لأن كوكب جوبيتير سوف ينتقل إلى برج الحوت ويتمركز فيه استثنائياً حتى شهر تموز. هذه الفترة فرصة مهمة لبرج الثور حتى ينتقل إلى ارتباط مهم ويبدأ بعمل جديد أو يترك بلاده وموقعه. لا شك أن هذه الفترة هي حاسمة في حياته هذا العام، ومن ثم يحمل شهر أيلول جهوداً قام بها وهناك أوضاع مادية ومتغيرات عائلية بين شهري أب وكانون الأول.إذا بدأ العام بانتفاضة أو حدث طارئ يقلب بعض الموازين فإن شهر آذار يلطّف الأجواء ويجعل مواليد برج الثور يتعافون من أمور ماضية، وسوف يحتفلون خلال الشهر الأخير من العام بانتقال جوبيتير وساتورن إلى موقع مناسب هو برج الحوت حتى ينطلق الثور محلقاً في السماء بالنجاحات التي قام بتحضيرها خلال العام.توقعات ماغي فرح لبرج الجوزاء مهنياًتتوسّع الآفاق هذا العام وتكون الأشهر الثلاثة الأولى زاخرة بالآمال، فتبرز أعمال الجوزاء ويحقّق نجاحاً كبيراً بفضل ديناميكية وحيوية تسكنان الثور منذ الشهر الأول ولا مثيل لهما. يغزو الجوزاء القلوب بجاذبية شديدة حتى منتصف شهر أيار الذي يشير إلى فترة دقيقة نوعاً ما تمتدّ إلى أواخر شهر تموز وعندها سوف يتم التخفيف من هذا الاندفاع لأن كوكب جوبيتير يشكّل خلال هذا الوقت مربعاً مع برج الجوزاء، ومن الضروري الانتباه خلال هذه الفترة إلى الناحية الصحية وفرض بعض التحفظ في كافة المجالات لأنه يمكن أن يطرأ حدث ما يجبر الجوزاء على إحداث تغيير بعيداً عن الطموحات الكبرى، ولكن هذه العراقيل ستكون صغيرة وعابرة فقط لشهر تموز، وخلال شهر آب سوف يلاحظ الجوزاء أن هذه الأمور عادت إلى سابق عهدها وإذا حصلت بعض الضغوطات قبل شهر أيلول، فهذا الأمر يزوّد الجوزاء بتجارب أقوى بكثير حتى يواجه المستجدات بسعادة وفرح، وكلما تقدّم الجوزاء نحو نهاية العام كلما تعرّف إلى جديد يحمل تطمينات ومكاسب. لا شكّ أن الجوزاء سيحقق أهدافاً مهنية أكيدة خلال هذا العام ويفرح بالنتائج، وما يحصل يعني انتصاراً مهماً ومدفوعاً برغبة لإظهار تفوّق الجوزاء مستعيداً بعض الحوافز السابقة التي فقدها عام 2020 ومستعيناً بعلاقات جديدة تولّد الفرح بنفسه.توقعات ماغي فرح لبرج السرطان مهنياًالفترة الأكثر وعداً للسرطان تكون بين منتصف شهر أيار وآخر شهر تموز لأن هناك موقعاً مناسباً جداً له وهو انتقال كوكب جوبيتير بشكل مؤقت إلى برج الحوت، الأمر الذي سيجعل عام 2021 ممتازاً جداً لبرج السرطان. سيظهر لك الفلك أمراً جميلاً جداً وهو تحقيق بعض الأحلام والإنجازات من الممكن أن تفوق توقّعات السرطان أوعمل جديد أو عرض يشبع غروره ويحقّق من خلاله أرباحاً مادية وقد يشارك فريقاً للعمل على إنجاز مهم. يجب أن يكون السرطان حذراً من بعض الظروف التي قد تفاجئه بين شهري أيلول وتشرين الأول قبل أن يبشّره تشرين الثاني بسلام وحظ كبير يبرز في المجال العملي وفرص تؤدي إلى خروج السرطان من القوقعة وتحمله إلى جديد وتجعله يعبّرعن نفسه بحرية تامة. أما شهر كانون الاول فسيكون مفصلياً في حياة السرطان لأن انتقال كوكب جوبيتير إلى برج الحوت يعبّرعن فترة جيدة جداً وقدرة مهمة تعد السرطان بعام زاخر بالإنجازات الكبيرة.توقعات ماغي فرح لبرج الأسد مهنياًيطلب الفلك من الأسد التأنّي لإجراء أي عملية مالية بين شهر شباط ومنتصف شهر نيسان وبين أواخر شهر أيار والأسبوع الأخير من شهر حزيران، وكذلك بين أواخر أيلول ومنتصف أكتوبر. من المهم خلال هذه الأوقات تجنّب القيام بعملية شراء أو باستثمارات غير مدروسة.يتعامل الأسد هذا العام مع أشخاص كثر ويبرع في مجال الاتصالات، وسائل النقل، الإعلام، الإعلان، السياسة، العلاقات العامة والترويج، كما يجذبه عالم الاقتصاد والمال وقد يعمّق دراسته في هذا المجال أو يوقّع على عقد يسمح له بإبراز مواهبه. إذا بدأ الأسد عامه بشهرين مع مراوحة المكان، فالانقلابات الجيدة سوف تحدث خلال شهر آذار ويتقدّم بخطوات واثقة نحو النجاح والتعويض عن خسائر سابقة في شهر نيسان ويناديه الخارج وقد يفكر بسفر خلال هذه الفترة، وقد يحمل للأسد شهر أيار بعض التغييرات.توقعات ماغي فرح لبرج العذراء مهنياًهناك فكرة تغيير وانطلاق إلى جديد خلال هذا العام وسيكون أمراَ مهماً جداً بالنسبة للعذراء. قد يعرض عليه منصباً أو يتحمّل مسؤولية جديدة وقد يتأقلم مع جديد وتزول الشكوك وتكثر النشاطات خلال هذا العام الحافل بمعطيات جديدة وخيارات متنوّعة. يسجّل العذراء نقاطاً لصالحه في الحياة العملية، وهذا الأمر يتحقّق منذ الشهر الأول من العام الجديد وتجتمع كل قواه وشجاعته للنضال من أجل إحراز نجاح في مشروع جديد من الممكن أن يلقي عليه الضوء بين شهري شباط وآذار. يحمل العذراء تبدّلات أساسية يواكبها دون خشية ويكون مقبلاً على بعض العادات والاستغناء عن بعض التعهدات السابقة في شهر نيسان. يحمل عام 2021 للعذراء قناعات جديدة والتخلّي عن قناعات بالية ويسود نمط بطيء حتى شهر شباط وقد يعيش بعض العرقلات ومن ثم يطلّ العذراء على شهر صيفي جيد بمفاجآت سعيدة وأحلام ويستعيد الشعور بالراحة والهناء بين شهري أيلول وتشرين الأول. تنسجم الطوالع الفلكية مع أحلام العذراء وطموحاته خلال شهر تشرين الثاني، ولكن من الضروري التحلّي بالصبر وترقّب الحظ والنجاح والأخبار الطيبة التي ستفاجئه طوال العام وخلال فترات متفاوتة.توقعات ماغي فرح لبرج الميزان مهنياًكل شيء يحثّ ويشجّع الميزان على المضي في تحقيق الأحلام حتى ولو مرّ بفترات من الإحباط، بخاصة بين أوائل شهر نيسان وأواخر شهر حزيران.ثمة معاكسة لكوكب مارس الموجود في برج السرطان، ما يُشير إلى وضع العصي في الدواليب، وجعله يشعر بالعجز في بعض الأحيان. بيد أن، ابتداءً من النصف الثاني من شهر كانون الثاني من العام 2021، يسقط عن كاهله عبء كبير، فيشهد تغييراً في النصف الأول من شهر كانون الثاني، ويتحرّر من قيود سابقة في شهر شباط ويستفيد من إنجازات وينتصر على بعض المنافسين، ويمشي قدماً في طريق جيدة وواعدة حتى شهر آذار. تعد الطوالع الفلكية مولود الميزان بدعم قضية يتبناها أو تواصل مع بعض الأغراب لاستثمار مشاريع جديدة. أما وجود كوكب مارس ببرج الجوزاء في شهر نيسان، فيُعدّ مؤشراً للتقدّم في العمل، بفضل شجاعة وجرأة يبديها وذلك دفاعاً عن بعض القضايا المصيرية. هناك شهران مثاليان بالنسبة للميزان وهما: أيلول وتشرين الأول، حيث من الممكن أن يتغيّر مصير الميزان وكل الأمور لمصلحته. يوحي وجود ماركور في برج الميزان بالأفكار العظيمة، والعلاقات الغنية جداً، والتطور نحو كل ما هو جديد. قد يعيش الميزان بعض التعقيدات في شهر تشرين الثاني، لذا هناك ضرورة للتحفظ بعيداً من المغامرات. تُشير التوقعات إلى البدء في تنفيذ مشروع مهم جداً، ربما يتعلق بعقارات أو بأماكن سياحية كالمطاعم والفنادق، والأعمال الثقافية والفنية. ينجح في مجال طبي أو تمريضي، وكذلك في العلاقات العامة والإعلان والإعلام والترويج، وفي مجال التأمين والمصارف والتطوير العقاري والتأهيل المهني. من الممكن أن يتحول منزل الميزان إلى مكان عمل عن طريق تجهيزه بكل التقنيات اللازمة وبكل الأمور الضرورية، كي يستطيع الانطلاق منه في عمله. يُعير الميزان اهتماماً بكل شيء يتعلق بالسينما والمسرح والتلفزيون، والواقع الإلكتروني.توقعات ماغي فرح لبرج القوس مهنياًاستقرار كوكب جوبيتير في منزل الاتصالات والاهتمامات الفكرية سيكون مناسباً للقوس، لإتمام أي عمل في مجال الفكر والإعلام والمحاماة والقضاء، كما الترويج والإعلان والسياسة. تتخذ قرارات مالية مهمة تدرس بعض المشاريع والأوضاع ومن الممكن أن تقوم بشراء عقار أو تحصل على إرث أو تستفيد من بعض عمليات البيع أو الشراء. وكذلك، قد تنسحب من ارتباط أو مجموعة لم تعد حاصلة على ثقتك. يحمل هذا العام لمولود القوس، الأرباح في عمليات تجارية أو اقتصادية أو نقدية أو مصرفية، لا سيما إذا كان ينتمي إلى عالم الفكر والفن. استثماراتك ستكون واعدة في بداية الأشهر الأولى من العام وتحديداً في شباط وتموز وأيلول وتشرين الأول سيكون هناك شيء جديد في حياتك، قد تؤسس عملاً جديداً وتنهي العام في نظرة جديدة للحياة. وتُشير الطوالع الفلكية، إلى أن الفترة الأكثر دقة سيعيشها القوس هي الفترة الممتدة بين أيار وأواخر شهر تموز، فيبرع في مجال الصحافة والتعليم والاقتصاد ووسائل الإعلام ومجال الكمبيوتر.توقعات ماغي فرح لبرج العقرب مهنياًتدعو الأفلاك العقرب إلى تنفيذ بعض المشاريع أو البدء بجديد بين منتصف شهر آيار وآخر شهر تموز. فهذه الفترة غنية بالتطورات والوعود الفلكية والإيجابيات. ومن الممكن أن تولد اتصالات واسعة ومهمة جداً بعض الحلول لمشكلات أو لأفكار خلاقة يتم توظيفها لصالح العقرب في الوقت المناسب ويلاقي ثمارها. يوحي وجود جوبيتير وساتورن بمنزل العقرب الرابع ببعض عمليات التأجيل والإلغاء، ومن الممكن تعقيد بعض الأمور التي تختبر قدراته على المواجهة والصبر.الطوالع الفلكية تعد العقرب بازدهار على الصعيد المادي، والنجاح لجني المال، مما يعني أن الوضع المادي جيد هذا العام، ومن الممكن أن يقوم العقرب في شراء منزل جديد أو عقار أو إعداد مسكن لأحد الأبناء. هذا العام، سيكون للتضامن العائلي أثرٌ كبيرٌ على الوضع المالي لمولود العقرب.قد يحقق بعض مواليد العقرب إنجازاً مهنياً كبيراً في عالم الإبداع والإختراع، وينجحون بمجالات تتعلق بالخدمات والعقارات والفنادق والمطاعم، والسفر وأيضاً في التجارة وعمليات الاستيراد والتصدير، وكذلك في النشاطات الرياضية. يبتسم الحظ للعقرب في فصل الصيف، ويشير إلى انعطاف كبير في حياته بالإجمال. فينفتح على بعض العلاقات الخارجية، ويحصل على عروض مغرية هذا العام، ومن الممكن أن يقوم بتغييره.توقعات ماغي فرح لبرج الجدي مهنياًوجود كوكب جوبيتير في منزل المال في برج الدلو، يُشير إلى أرباح وتولي بعض المسؤوليات والمناصب. كما ويدعم وجود كوكب بلوتون في برج الجدي والمتناغم جداً مع أورانوس ببرج الثور في الإبداع وبكل ما هو جديد. يترك كوكب مارس برج الحمل الذي بقي فيه لفترة ستة أشهر وشكّل مربعاً مع برج الجدي، ويفك قيوده ليبدأ عاماً جديداً إيجابياً، لا سيما في منتصف شهر أيار حتى أواخر شهر تموز ويشهد آفاقاً ممتازةً، ومن ثم تتوّج أعمال وجهود الجدي بنجاح ويحقق الأرباح في فصل الخريف من العام 2021. يحفّز كوكبا ماركور والشمس الجدي في بداية العام على القيام باستثمارات مهمة، فيحظى بدعم قوي يجعله يتقدّم بخطى ثابتة نحو المستقبل. يتراجع كوكب ساتورن في بداية شهر آيار حتى منتصف شهر أيلول، ما يؤدي لظهور بعض العراقيل دون معرفة أسبابها، وبالتالي سيتضرّر من تراجع هذا الكوكب بالشعور ببعض الذبذبات السلبية. يعتبر موقع جوبيتير ممتازاً طيلة العام، ما يمنح الجدي الاستقرار المالي، ويبتسم الحظ له في الاستثمارات في عالم الألعاب والدراسات والأدب والتعليم والفن والبيع والشراء والترويج وميادين التسلية والترفيه وإدارة الأعمال ورئاسة اللجان وما شابه بالنسبة للكواكب البطيئة. أما بالنسبة للكواكب السريعة، فتتغير مواقعها كل شهر، وبالتالي تدعم الجدي في البدء بمشاريع والذهاب لمغامرات ابتداء من شهر شباط. يحمل شهر تشرين الثاني طاقة إيجابية ويصبح المستحيل ممكناً بالنسبة للجدي. فيرى أموراً كثيرة رويداً رويداً ويزول الضغط الذي مارسته الكواكب عليه في العام المنصرم.توقعات ماغي فرح لبرج الدلو مهنياًبالرغم من التشاؤم جرّاء وجود كوكب ساتورن في برج الدلو. لكن، كوكب جوبيتير سيكون أشدّ فاعلية من كوكب ساتورن، ما يشير إلى ازدهار لافت مع مرور الأيام، ويمهّد للدلو كيفية الإدارة والابتعاد عن الفوضى، والمحاسبة عند الإقدام على أي خطأ. ما يجعل الدلو، يفكّر مليًا ويتروى باتخاذ القرار الصائب.تُشير الطوالع الفلكية إلى إدارة مشروع ما وبطريقة ذكية. ويعد جوبيتير الدلو بجني الأرباح شريطة الاهتمام بالتفاصيل وعدم التهور بقبول عروض من دون دراستها بشكل جيد، أو الحكم على بعض الناس والأشياء بطريقة عشوائية وبدون تروٍ. أما استقرار كوكب جوبيتير في برج الدلو طوال العام، فيُشير إلى الأفضل، وبالملذات الكثيرة والأفراح، وكذلك تحقيق الأهداف الكثيرة التي يسعى إليها. برج الدلو هذا العام هو عامك. لذا، لا تفوت الفرص، بل استعد ثقتك بنفسك ومارس إرادتك بجرأة وقوة وشجاعة. لا شك أن معنويات الدلو مرتفعة جداً، فهو أمام تغييرات كبيرة في مجال المهني وربما أكثر مما يتوقع.آفاق جديدة يقوم الدلو باكتشافها، وينطلق مع دعم قدري. ومن الممكن أن يواجه انقلاباً في مجال العمل ويتحدى كل المصاعب ما يجعله مؤثراً جداً في محيطه.أمام الدلو منعطف كبير جداً في شهري نيسان وتشرين الأول. ربما يغير بعض مواليد برج الدلو عملهم، أو ينسحبون من مؤسسة أو يرفضون شروطاً جديدة تُفرض عليهم، ويتجهون إلى وجهة أخرى مغايرة. يُشير الفلك إلى تتويج لأعمال الدلو وتحقيق نتائج جيدة ونجاحات كبيرة في شهر تشرين الثاني من العام 2021.توقعات ماغي فرح لبرج الحوت مهنياًهذا العام يعدّ عام الإنجازات على الصعيد المهني بالنسبة لمولود الحوت؛ إذ سيشهد الازدهار والتقدّم.سيولي الحوت اهتماماً بنفسه أكثر من السابق، فيعرف كيفية أداء الأمور ويختار الأنسب له، مما ينال إعجاب المسؤولين والمحيطين به وكل الذين يدعمونه في المجالات المطلوبة. أمام الحوت فرص مهنية ناجحة، تستقطب شخصية المستثمرين. استقرار كوكب جوبيتير ببرج الدلو في معظم أشهر هذا العام، يجعله يُعيد النظر ببعض ما أقدم عليه، وكأنه يُنهي فترة، ويحزم أمره مجزماً على الانتقال إلى ما هو جديد، وهذا يدفعه لإلقاء نظرة شاملة على كافة الأمور.قد ينتقل الحوت من مرحلة إلى مرحلة، وينفتح على آفاق جديدة وعلى نظرة مختلفة للحياة والناس والعمل. وستكون مرحلة الاستثمار والبدء بمشاريع جديدة في فترة الربيع، بعد بداية عام يشهد تطوراً جيداً، وصداقات متينة وداعمة، بخاصّة أن وجود كوكب أورانوس ببرج الثور يخدم مصالحه. أما كوكب مارس وهو كوكب المال بالنسبة له، فيتناغم مع أورانوس ويشير لأرباح يحصل عليها واستثمارات مهمة، ومفاجآت سترضيه حتماً. يشهد بعض مواليد الحوت تغييراً مصيرياً في منتصف شهر أيار وأواخر شهر تموز. سيكون كوكب جوبيتير داعماً للحوت من جهة ومن جهة ثانية سيعاني صعوبات جرّاء الكسوف في مربّع مع برجه. لا شك، أن هناك تناقضات في هذه الفترة. لكن، في المقابل هناك اتفاق مهني وشراكة. تعد الطوالع الفلكية برج الحوت بالراحة بعد تلقيه أخباراً من مصادر موثوقة، وظهور آمال جديدة في هذا العام.