مفاجأة في اختيار الأمريكيين للرجل الأكثر إثارة للإعجاب

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة غالوب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفوق للمرة الأولى على الرئيس السابق باراك أوباما باعتباره الرجل الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا.



واشنطن- سبوتنيك. وقالت غالوب في بيان صحفي: "ترامب تفوق على سلفه هذا العام، بعد 12 عاما حاز فيها أوباما على لقب الرجل الأكثر إثارة للإعجاب، متعادلا مع دوايت أيزنهاور في الحصول على اللقب بأكثر وتيرة على الإطلاق".

عندما سئلوا دون أي دافع عمن يعتبرونه أكثر الرجال إثارة للإعجاب، ذكر 18% من المستطلعين ترامب، فيما اختار 15% أوباما، واختار 6% الرئيس المنتخب جو بايدن و3% اختاروا الدكتور أنتوني فاوتشي مسؤول الصحة الأمريكي.أشارت غالوب في البيان إلى أن دعم ترامب بين الجمهوريين لا يزال قويا عند 48%. في غضون ذلك، انخفض دعم الديمقراطيين لأوباما من 41% العام الماضي إلى 32% هذا العام، حيث اختار 13% بايدن و5% لفاوتشي.انقسم المستقلون بالتساوي بين ترامب وأوباما بنسبة 11%، فيما اختار 3% بايدن و2% اختاروا فاوتشي. وأشارت غالوب إلى أنالرئيس الحالي جاء في أعلى القائمة 60 مرة من أصل 74 مرة جرى فيها الاستطلاع المفتوح منذ عام 1946.أما بالنسبة للمرأة الأكثر إثارة للإعجاب، فقد تصدرت ميشيل أوباما مرة أخرى القائمة هذا العام، واختارها 10% من الأمريكيين، تليها نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس بنسبة 6% والسيدة الأولى الحالية ميلانيا ترامب بنسبة 4%.