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برجك اليوم

Lebanon 24
30-12-2020 | 05:56
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الحمل
مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة

الثور
تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية

الجوزاء
تستعيد معنوياتك قوية إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء وتفتقر إلى الحيوية والشجاعة وإلى من يساندك

السرطان
قد تبحث أوضاعاً مالية دقيقة، إحذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك إلى الزملاء حتى لو تفاقم الوضع

الأسد
 لا تدع الارتباك يسيطر عليك

العذراء
تخف الحركة في العمل بعض الشيء

الميزان
مساعدة قيّمة من زميل مخلص لك ووفي تعيد إليك الثقة التي فقدتها في العمل

العقرب
إذا واجهتك مواقف متصلبة فحاول السيطرة على انفعالاتك، لكن ذلك لن يدوم طويلاً لأنّ الأسباب الموجبة تزول قريباً

القوس
فوائد مالية تعود عليك بربح وفير نتيجة وساطة أحد الزملاء واهتمامه

الجدي
تخوض مجالات جديدة ومشاريع خلاقة

الدلو
كن جاهزاً لتتمكّن من مواكبة التطور الذي يحيط بك في العمل، وأي تردّد قد تكون له تداعيات على مستقبلك
 
الحوت
 حاول ان تقرّب المسافات مع المسؤولين عنك في العمل، فهم ضمان أكيد لتقدمك مستقبلياً
المصدر: السومرية
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