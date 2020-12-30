16
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
30-12-2020
|
05:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
الحمل
مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة
الثور
تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية
الجوزاء
تستعيد معنوياتك قوية إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء وتفتقر إلى الحيوية والشجاعة وإلى من يساندك
السرطان
قد تبحث أوضاعاً مالية دقيقة، إحذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك إلى الزملاء حتى لو تفاقم الوضع
الأسد
لا تدع الارتباك يسيطر عليك
العذراء
تخف الحركة في العمل بعض الشيء
الميزان
مساعدة قيّمة من زميل مخلص لك ووفي تعيد إليك الثقة التي فقدتها في العمل
العقرب
إذا واجهتك مواقف متصلبة فحاول السيطرة على انفعالاتك، لكن ذلك لن يدوم طويلاً لأنّ الأسباب الموجبة تزول قريباً
القوس
فوائد مالية تعود عليك بربح وفير نتيجة وساطة أحد الزملاء واهتمامه
الجدي
تخوض مجالات جديدة ومشاريع خلاقة
الدلو
كن جاهزاً لتتمكّن من مواكبة التطور الذي يحيط بك في العمل، وأي تردّد قد تكون له تداعيات على مستقبلك
الحوت
حاول ان تقرّب المسافات مع المسؤولين عنك في العمل، فهم ضمان أكيد لتقدمك مستقبلياً
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة
ترامب "ولد صغير شيطان".. خطر بين 6 و20 كانون الثاني وهذه خطة أميركا للبنان
Lebanon 24
ترامب "ولد صغير شيطان".. خطر بين 6 و20 كانون الثاني وهذه خطة أميركا للبنان
08:00 | 2020-12-30
30/12/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم التسعيرة المُتداولة للدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
إليكم التسعيرة المُتداولة للدولار في السوق السوداء
10:33 | 2020-12-30
30/12/2020 10:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
15:32 | 2020-12-30
30/12/2020 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصورة الأخيرة لحاتم علي قبل وفاته المفاجئة.. وعابد فهد يحدث ضجة بما كشفه: "ليش ما انقذوه"!
Lebanon 24
الصورة الأخيرة لحاتم علي قبل وفاته المفاجئة.. وعابد فهد يحدث ضجة بما كشفه: "ليش ما انقذوه"!
13:15 | 2020-12-30
30/12/2020 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
17:00 | 2020-12-30
30/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2020-12-30
"توقعات الأبراج" كذب أم حقيقة؟.. العلم يجيب
21:00 | 2020-12-30
وفاة أقوى وأكبر طفل في العالم.. وغموض حول سبب وفاته
18:00 | 2020-12-30
طائرة تساعد أخرى على الإقلاع (فيديو)
15:00 | 2020-12-30
جريمة قتل غامضة تهزّ اسطنبول!
12:00 | 2020-12-30
مفاجأة غير متوقعة.. عَثَرَ على كنز بقيمة تفوق مليون دولار (صور)
09:00 | 2020-12-30
توقعاته السابقة صدقت.. نوستراداموس يتنبأ لـ2021: فيروسات وكارثة بـ25 تشرين الثاني
فيديو
فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ على مطار عدن
Lebanon 24
فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ على مطار عدن
16:00 | 2020-12-30
30/12/2020 23:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث التسريبات عن هواتف سامسونغ المرتقبة.. خصائص مغرية! (فيديو)
Lebanon 24
أحدث التسريبات عن هواتف سامسونغ المرتقبة.. خصائص مغرية! (فيديو)
12:00 | 2020-12-30
30/12/2020 23:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
15:00 | 2020-12-29
30/12/2020 23:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact