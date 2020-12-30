مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة

تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية

تستعيد معنوياتك قوية إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء وتفتقر إلى الحيوية والشجاعة وإلى من يساندك

قد تبحث أوضاعاً مالية دقيقة، إحذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك إلى الزملاء حتى لو تفاقم الوضع

لا تدع الارتباك يسيطر عليك

مساعدة قيّمة من زميل مخلص لك ووفي تعيد إليك الثقة التي فقدتها في العمل

إذا واجهتك مواقف متصلبة فحاول السيطرة على انفعالاتك، لكن ذلك لن يدوم طويلاً لأنّ الأسباب الموجبة تزول قريباً

فوائد مالية تعود عليك بربح وفير نتيجة وساطة أحد الزملاء واهتمامه

تخوض مجالات جديدة ومشاريع خلاقة

كن جاهزاً لتتمكّن من مواكبة التطور الذي يحيط بك في العمل، وأي تردّد قد تكون له تداعيات على مستقبلك

الحملالثورالجوزاءالسرطانالأسدالعذراءتخف الحركة في العمل بعض الشيءالميزانالعقربالقوسالجديالدلو