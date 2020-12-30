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مفاجأة غير متوقعة.. عَثَرَ على كنز بقيمة تفوق مليون دولار (صور)

Lebanon 24
30-12-2020 | 12:00
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عثر مراقب طيور على كنز من العملات الذهبية السلتية يبلغ عمرها 2000 عام، تقدر قيمتها بنحو 800 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل مليون و144 ألف دولار).

واكتشف مراقب الطيور البريطاني، والذي لم يكشف عن اسمه، على مخبأ للعملات السلتية الذهبية أثناء مراقبته صقرا في حقل محروث حديثا في شرق إنجلترا.

وبعد أن كشط الطين عثر على عملة ذهبية تعود إلى 2000 عام، فعاد إلى منزله لاحضار جهاز الكشف عن المعادن الخاص به وعاد لمواصلة البحث.

وبعد عدة ساعات، اكتشف نحو 1300 قطعة نقدية، تعود جميعها إلى ما بين 40 و50 بعد الميلاد.

ويعتقد الخبراء أن كل عملة يمكن أن تصل قيمتها إلى 650 جنيها إسترلينيا، ما يجعل قيمة الكنز 845 ألف جنيه إسترليني.
 
وهذا يتجاوز بشكل مريح الرقم القياسي السابق لكنز سلتي من 850 قطعة نقدية تم العثور عليها في سوق ويكهام، بواسطة كاشف آخر في عام 2008.

وما يزال الباحث المحظوظ مجهولا لكنه يبلغ من العمر 50 عاما ويقول إن المكاسب المفاجئة المحتملة ستكون بمثابة "تغيير للحياة" بالنسبة له.
 
 
 
 
وقال الرجل البريطاني لمجلة Treasure Hunting: "بعد مشاهدة معركة عنيفة بين صقر وزوج من طيور العقعق، حدقت لأسفل ورأيت شيئا ملقى في جزء من التربة المحروثة العميقة حول حافة الحقل. انحنيت والتقطت ما اعتقدت أنه حلقة معدنية قديمة، وفركتها وشعرت بسمكها. لقد رأيت بريق الذهب وأدركت أنه قطعة ذهبية جميلة من الحضارة السلتية، ما جعلني في صدمة شديدة".

وأضاف: "ثم رصدت العملة الثانية على بعد 2 قدم وهرعت إلى المنزل لجلب (الكاشف) الخاص بي".

وبعد حفر نحو 18 بوصة، لمع ما بدا أنه سوار نحاسي، لكنه كان في الواقع حافة ما كان يمكن أن يكون إبريقا أو جرة تحتوي على العملات المعدنية.

وأشار الرجل إلى أنه حمل الكنز الذهبي إلى المنزل وأبلغ مكتب الطب الشرعي المحلي، الذي يتعامل مع أي كنز مكتشف في بريطانيا.

ومن المحتمل أن تكون القطع النقدية "وديعة" حرب للحملات الشرقية من قبل بوديكا، ملكة قبيلة إيكيني الكلتية البريطانية، عندما كانت في حالة حرب مع الرومان.

المصدر: روسيا اليوم
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