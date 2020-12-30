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منوعات
توقعاته السابقة صدقت.. نوستراداموس يتنبأ لـ2021: فيروسات وكارثة بـ25 تشرين الثاني
Lebanon 24
30-12-2020
|
09:00
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نشرت صحيفة ميرور البريطانية تنبؤات عالم التنجيم والطبيب الفرنسي نوستراداموس، لعام 2021، والذي يقال إنه تنبأ بعدد من الأحداث المهمة التي وقعت في القرن الماضي، منها حريق لندن العظيم إلى صعود أدولف هتلر إلى السلطة وأهوال الحرب العالمية الثانية ثم الثورة الفرنسية وصنع القنبلة الذرية، وكانت تنبؤاته دقيقة للغاية، بحسب وصف التقرير.
تنبؤات نوستراداموس لعام 2021
وتوقع نوستراداموس بعض النبوءات المرعبة لعام 2021، من بينها صُنع سلاحًا بيولوجيًا، ويمكن اعتباره الخبر الأسوأ على البشرية، حيث سيخلق هذا السلاح فيروسًا، وقال: "الوباء لن يبقي على العالم العظيم، آباء وأمهات سيموتون من الحزن اللانهائي".
يعتقد نوستراداموس أيضًا أن الأرض ستصاب بمجاعة هائلة لم يشهد العالم حجمها من قبل، وستبدأ نهاية العالم بزيادة الزلازل وانتشار الفيروسات، وستحل المصائب على البشرية.
يدعي نوستراداموس أن أضرارًا جسيمة ستلحق بكوكبنا في عام 2021 بسبب العواصف الشمسية الهائلة، وقال: "سنرى الماء يرتفع والأرض تسقط".ويقول الطبيب إنه ستكون هناك هجرة جماعية وسيبدأ الناس الذين يعيشون على الأرض في القتال على الموارد الطبيعية القليلة المتبقية، وسيؤدي هذا أيضًا إلى نشوب حرب في جميع أنحاء الكوكب.
زلزال في 2021
وتنبأ نوستراداموس أحداثاً سيئة لكاليفورنيا، إذ يزعم أن زلزالًا هائلًا سيضرب أميركا وكاليفورنيا، وقد توقع تاريخ الضربة وهو 25 تشرين الثاني 2021.
(ليالينا)
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