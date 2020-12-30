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طائرة تساعد أخرى على الإقلاع (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2020 | 18:00
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تعتمد الطائرات على محركات قوية لتوفير الدفع اللازمة لرفعها من على سطح الأرض، حتى تتمكن من التحليق في الجو، لكن في بعض الأحيان تكون إحدى الطائرات في حاجة للحصول على مساعدة من طائرة أخرى.
 
وبينما يتم ذلك في المروحيات عن طريق المراوح التي تمكنها من الإقلاع عموديا، فإن الطائرات ثابتة الأجنحة تحتاج إلى مدارج طويلة حتى تنطلق بسرعات عالية قبل أن تتمكن من الإقلاع في اتجاه مائل على سطح الأرض.
ورغم تصميم طائرات تمتلك ميزة الإقلاع العمودي مثل المروحيات والتحليق بسرعات عالية مثل الطائرات ثابتة الأجنحة، إلا أن لكل منهما مميزاته التي تم تصميمه من أجلها.

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" مشهد نادر لمروحية تقوم بمساعدة طائرة ثابتة الأجنحة من على الأرض حتى تصبح في مستوى مترفع عن سطح الأرض قبل أن تبدأ في تشغيل محركاتها التي تعتمد عليها في عمليات الإقلاع العادية.
 
يذكر أن بعض الدول أصبحت تمتلك نوع متطور من الطائرات ثابتة الأجنحة التي يمكنها الإقلاع عموديا دون استخدام أي نوع من المراوح، لأنها تعتمد على محركات يمكنها دفع الهواء بقوة هائلة في اتجاه الأرض لتتمكن من الإقلاع بسرعة ربما تفوق سرعة إقلاع المروحيات الثقيلة.
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