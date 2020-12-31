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منوعات
ماذا يخبئ لك برجك في آخر يوم من 2020؟
Lebanon 24
31-12-2020
|
05:56
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مع انتهاء العام 2020، إليكم توقعات الأبراج لليوم الأخير في السنة:
الحمل
لن تظل وحيداً ولن تتعثّر خطواتك
الثور
تحظى بلقاء بعض الأشخاص المميزين وتواجه الكثير من الغيرة وتحاول أن تتخطاها
الجوزاء
يسود جو من الفرحة العامرة محيط العمل بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة
السرطان
تتراجع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لتعيش يوم عسلٍ مع الحبيب مفعماً عاطفة وسعادة
الأسد
تأكد من أوضاعك المالية، إدفع ما عليك ولا تتأخر، وقد تجد نفسك في نزاع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها
العذراء
قرارات حاسمة اتجاه الشريك، وتجد نفسك مضطراً إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب
الميزان
لا تتحدّ الأقدار لئلا تنقلب عليك، بل كن حذراً وذكياً وجابه المستجدات بحكمة
العقرب
قد ينزعج الشريك من ردود أفعالك الغاضبة، لكنّ الأسباب الموجبة لا تستحق كلّ ذلك
القوس
الثقة مع الشريك هي أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا يدفعكما إلى تفعيل هذه العلاقة على نحو أكبر
الجدي
يوم ممتاز يضيء حياتك ويجعلك تحتفل وتفرح، ويقودك السعي لترك أثر إيجابي على أحدهم
الدلو
تتمتع بنشاط كبير ما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان والتوصل إلى حل بعض المشاكل المهنية العالقة
الحوت
الفكرة التي تكوّنت عند الشريك، قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور
المصدر: السومرية
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