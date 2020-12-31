حادثة مأسوية.. مقتل 4 أطفال أثناء لعبهم بقنبلة يدوية!



في حادثة مأسوية، لقي 4 أطفال مصرعهم عندما انفجرت قنبلة يدوية كانوا يلعبون بها في مقاطعة إيتوري شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

وبحسب ما ذكر الحاكم المحلي، عادل أليغني، أمس الأربعاء، فإنّ الحادث وقع يوم الثلاثاء في قرية تسورو بإقليم دجوغو بإيتوري الذي يشهد أعمال عنف منذ سنوات.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أليغني، قوله: "أحدهم (الأطفال) حمل العبوة وألقى بها آخر في الهواء وانفجرت القنبلة عندما سقطت، ومات الأطفال الأربعة على الفور".

ويقع الإقليم في قلب أعمال العنف التي يُلقى باللوم فيها على مقاتلين من منظمة التعاون من أجل تنمية الكونغو، وهي طائفة سياسية دينية مسلحة مرتبطة بأكثر من ألف حالة وفاة منذ كانون الأول 2017.



ويقول الخبراء إن هذه المجموعة التي تعرف اختصارا بـ"كوديكو" تجمع بين عدة طوائف من مقاتلي الميليشيات الذين يدعون الدفاع عن حقوق مجتمعات ليندو العرقية الزراعية.