اليوم الأول من 2021.. ماذا يقول لك برجك؟

مع انتهاء العام 2020، إليكم توقعات الأبراج لليوم الأول من 2021:الحملتحتاج إلى الانتهاء من العديد من الأمور اليومالثورلا تبدأ بإفساد ما عملت سنوات طويلة من أجل تأسيسهالجوزاءقد تنشغل بعمل في اليوم الأول، وتضع مخططات وتوجه الآخرين، فتقود فريقاً أو تباشر بمواجهة بعض المعنيين بقضيةالسرطانلا تكن متسرعاً في القرارات المصيريةالأسدلا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتكالعذراءاندفاعك وعدم سيطرتك على انفعالاتك يوقعانك في الأخطاء في عملكالميزانكن متأنياً ولا تصدق كل ما تسمع أو تقرأالعقربتهتم بأعمال كثيرة على الرغم من أنك تقبل على عام جديد، إلا أن اتصالاتك تبدو صاخبة، لكن حذار بعض التوترالقوستعالج أمراً مهنياً طارئاً في بداية الشهر ربما يحدد نجاحك المهني في المستقبل ثم تدخل في فترة من الأعمال المهمة والمنسجمة مع طموحكالجديتكون جدياً في معالجتك الأمور، وينتابك نوع من التشنج، ما يدفعك إلى الحذر من الجدال ومخالفة القوانينالدلوتكتشف اليوم خيوط مؤامرة تحاك ضدك في العمل، عثورك على هذه الخيوط يمكنك من حماية نفسك بشكل أكبرالحوتسارع إلى تلطيف الأجواء في اليوم الأول، واحذر التراجع في العلاقات المهنية، وكن حريصًا على كل كلمة أو موقف تتخذه