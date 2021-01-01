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اليوم الأول من 2021.. ماذا يقول لك برجك؟

Lebanon 24
01-01-2021 | 08:56
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مع انتهاء العام 2020، إليكم توقعات الأبراج لليوم الأول من 2021: 
 
الحمل
تحتاج إلى الانتهاء من العديد من الأمور اليوم

الثور
لا تبدأ بإفساد ما عملت سنوات طويلة من أجل تأسيسه

الجوزاء
قد تنشغل بعمل في اليوم الأول، وتضع مخططات وتوجه الآخرين، فتقود فريقاً أو تباشر بمواجهة بعض المعنيين بقضية

السرطان
لا تكن متسرعاً في القرارات المصيرية

الأسد
لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك

العذراء
اندفاعك وعدم سيطرتك على انفعالاتك يوقعانك في الأخطاء في عملك

الميزان
كن متأنياً ولا تصدق كل ما تسمع أو تقرأ

العقرب
تهتم بأعمال كثيرة على الرغم من أنك تقبل على عام جديد، إلا أن اتصالاتك تبدو صاخبة، لكن حذار بعض التوتر

القوس
تعالج أمراً مهنياً طارئاً في بداية الشهر ربما يحدد نجاحك المهني في المستقبل ثم تدخل في فترة من الأعمال المهمة والمنسجمة مع طموحك

الجدي
تكون جدياً في معالجتك الأمور، وينتابك نوع من التشنج، ما يدفعك إلى الحذر من الجدال ومخالفة القوانين

الدلو
تكتشف اليوم خيوط مؤامرة تحاك ضدك في العمل، عثورك على هذه الخيوط يمكنك من حماية نفسك بشكل أكبر
 
الحوت
سارع إلى تلطيف الأجواء في اليوم الأول، واحذر التراجع في العلاقات المهنية، وكن حريصًا على كل كلمة أو موقف تتخذه
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