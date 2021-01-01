في الـ 2021 مواليد 3 أبراج ينسون حزن 2020.. هل أنت من بينهم؟

العام 2020 لم يكن عام الحظ السعيد في حياة الكثير من مواليد الأبراج. فقد كان عام الحزن والمرض وفقدان الكثير من الأحباء والمقربين. ولا شك في أن أحداً لن ينسى هذا العام الحافل بالخوف والقلق. لكن يبدو أن العام الجديد قد يحمل في طياته بشارة فرح لمواليد 3 أبراج وقد ينسيهم حزن العام الراحل.

الحمل

يعيش هذا المولود انطلاقة جديدة في هذا العام. فمن الممكن أن ينسى حالة الإحباط والخسارة التي عاشها في 2020. وقد تفتح أمامه الأبواب الموصدة وخصوصاً على المستويين العائلي والمهني. وهذا ما يعيد الابتسامة إلى وجهه والفرح إلى قلوب المقربين منه. والأمر الأكثر أهمية أن الكثير من الدلالات تشير إلى أنه يتمتع بالصحة الجيدة ويشعر بالكثير من التحسن على عكس السنوات الماضية.

العذراء

يمكن أن يحقق مولود العذراء العديد من طموحاته وأحلامه المؤجلة. فالعام 2021 هو عام تحقيق الوعود بالنسبة إليه. كما أنه عام الانفراجات المتلاحقة. وهو أيضاً عام التواصل الذي يؤدي إلى قطف الثمار. كما يمكن أن يشهد خلاله حالة من الانسجام غير المسبوق مع الشريك.

الدلو

يمكن أن يبدأ مولود الدلو أخيراً مرحلة جديدة من حياته. وقد يودي به هذا إلى الشعور بالارتياح التام خلافاً لسنوات مضت. فقد يحقق انقلاباً مهماً جداً على المستوى المهني والمادي. وهو ما يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على حياته العائلية والاجتماعية. إذاً يمكن القول إن العام 2021 هو عام بداية الحظ السعيد بالنسبة إلى هذا المولود.