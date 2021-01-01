منوعات

"نفق الحب".. بناه الحبيب وهدمه الزوج بعد اكتشافه الخيانة!

Lebanon 24
01-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-780046-637450955148219784.jpg
Doc-P-780046-637450955148219784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بنى عامل بناء متزوّج من المكسيك نفقًا تحت الأرض بين منزله ومنزل حبيبته حتى يتمكّنا من القيام ببعض "الأمور السرية".

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قام عامل البناء، الذي ورد اسمه في وسائل الإعلام المحلية فقط باسم "ألبرتو"، ببناء ممرّ سمح له بزيارة امرأة تدعى "باميلا" في منزلها في حي تيخوانا بينما كان زوجها في وظيفته الأمنية.
 
وتمكن الحبيبان من إخفاء العلاقة، حتّى وصل الزوج "خورخي" ذات يوم إلى المنزل من العمل في وقت أبكر من المعتاد واكتشف الخيانة وألقى القبض عليهما متلبسين.

وفحص "خورخي" في البداية تحت سرير غرفة نومه ولم يجد "ألبرتو"، ثم رصده مختبئًا خلف أريكة قبل أن يختفي. ثم اكتشف الزوج المخادع حفرة بالقرب من الأريكة أدت إلى نفق أسفل منزله.
 
ونزل خورخي إلى الممر وتبعه طوال الطريق إلى منزل "ألبرتو".
ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية طول النفق، لكن يبدو أنّ صور المدخل تظهر أن عامل البناء قام بعمل احترافي.

وبحسب ما ورد، فقد ناشد ألبرتو خورخي بالمغادرة لأنه كان يحاول إخفاء العلاقة عن زوجته التي كانت نائمة في ذلك الوقت.

ومع ذلك، نشر خورخي الغاضب الأخبار حول علاقة زوجته، ودخل الرجال في معركة بالأيدي.

وقام رجال الشرطة الذين ردوا على المشاجرة بأخذ ألبرتو بعيدًا لمنع المواجهة من التصعيد أكثر.
 
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:13 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:56 | 2021-01-02
23:00 | 2021-01-01
21:00 | 2021-01-01
15:05 | 2021-01-01
15:00 | 2021-01-01
13:00 | 2021-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website