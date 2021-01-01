"نفق الحب".. بناه الحبيب وهدمه الزوج بعد اكتشافه الخيانة!

بنى عامل بناء متزوّج من المكسيك نفقًا تحت الأرض بين منزله ومنزل حبيبته حتى يتمكّنا من القيام ببعض "الأمور السرية".



وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قام عامل البناء، الذي ورد اسمه في وسائل الإعلام المحلية فقط باسم "ألبرتو"، ببناء ممرّ سمح له بزيارة امرأة تدعى "باميلا" في منزلها في حي تيخوانا بينما كان زوجها في وظيفته الأمنية.

وتمكن الحبيبان من إخفاء العلاقة، حتّى وصل الزوج "خورخي" ذات يوم إلى المنزل من العمل في وقت أبكر من المعتاد واكتشف الخيانة وألقى القبض عليهما متلبسين.



وفحص "خورخي" في البداية تحت سرير غرفة نومه ولم يجد "ألبرتو"، ثم رصده مختبئًا خلف أريكة قبل أن يختفي. ثم اكتشف الزوج المخادع حفرة بالقرب من الأريكة أدت إلى نفق أسفل منزله.

ونزل خورخي إلى الممر وتبعه طوال الطريق إلى منزل "ألبرتو".

ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية طول النفق، لكن يبدو أنّ صور المدخل تظهر أن عامل البناء قام بعمل احترافي.



وبحسب ما ورد، فقد ناشد ألبرتو خورخي بالمغادرة لأنه كان يحاول إخفاء العلاقة عن زوجته التي كانت نائمة في ذلك الوقت.



ومع ذلك، نشر خورخي الغاضب الأخبار حول علاقة زوجته، ودخل الرجال في معركة بالأيدي.



وقام رجال الشرطة الذين ردوا على المشاجرة بأخذ ألبرتو بعيدًا لمنع المواجهة من التصعيد أكثر.