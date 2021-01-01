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توقّعات ماغي فرح العامة للبنان في الـ 2021.. متى تبدأ الانفراجات؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-01-2021 | 13:00
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توقعت الاعلامية ماغي فرح خلال اطلالتها عبر الـ LBCI  في سهرة رأس السنة مع الاعلامي هشام حداد ان تكون بداية العام الجديد سيئة، وحدّدت شهري كانون الثاني وشباط على الأصعدة كافة عالمياً.

 

وتابعت فرح: "لبنان في قلب العاصفة وأمام تحوّلات كبرى سنبصرها في عام 2021 على مستوى الحكم والنظام والتحالفات".

 

وتحدّثت عن انفراجات تدريجيّة، لكنها وصفت ما يمرّ به العالم بالمخاض الذي سينتهي في عام 2025.

 

كما توقعت نجاح لقاح كورونا في شهر شباط المُقبل، وشرحت أنه الشهر الّذي يُصادف فيه مواقع فلكيّة مشابهة لفترة إيجاد لقاح للشلل وعدّة أمراض في السابق.

 

وأضافت: فرح "يُخشى من انتشار وباء كورونا مجدداً أو ظهور وباء جديد مع بداية فصل الصيف".

 

أمّا اقتصادياً، يحسب ماغي فلن يشهد لبنان انفراجات في عام 2021، ونوّهت أن العالم بأكمله سيعيش حالة ركود اقتصادي.

 

 

المصدر: يا صور

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