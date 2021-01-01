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أطفال العام الجديد... اليكم عدد الولادات يوم رأس السنة

Lebanon 24
01-01-2021 | 15:05
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قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنّ 371,504 طفل سيولدون في جميع أنحاء العالم في يوم رأس السنة.

ومع بدء العام الجديد، 2021، رحبّت فيجي الواقعة في المحيط الهادئ بأول طفل يولد في عام 2021. فيما رحّبت الولايات المتحدة بآخر طفل. وعالمياً، من المقدّر أن يولد أكثر من نصف هؤلاء المواليد الجدد في 10 بلدان هي: الهند (59,995)، الصين (35,615)، نيجيريا (21,439)، باكستان (14,161)، إندونيسيا (12,336)، إثيوبيا (12,006)، الولايات المتحدة (10,312)، مصر (9,455)، بنغلاديش (9,236)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (8,640). وبالمجمل، سيولد نحو 140 مليون طفل في عام 2021. ويتوقع أن يكون متوسط أعمارهم 84 سنة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة هنرييتا فور: "يدخل الأطفال المولودون اليوم عالماً مختلفاً جداً عما كان عليه الحال قبل عام، ويتيح العام الجديد فرصة لوضع رؤية جديدة للعالم. سيرث الأطفال الذين ولدوا اليوم العالم الذين نبدأ ببنائه لهم اليوم. دعونا نجعل عام 2021 العام الذي نبدأ فيه في بناء عالم أكثر عدلاً وأماناً وصحة للأطفال".

وتحل في عام 2021 الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس اليونيسف. وستحيي اليونيسف وشركاؤها هذه الذكرى على امتداد العام من خلال فعاليات وإعلانات تحتفل بمرور ثلاثة أرباع قرن من العمل على حماية الأطفال من النزاعات والأمراض والاستبعاد ومناصرة حقهم في الحياة والصحة والتعليم.
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