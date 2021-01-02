الاحتفالات بـ"رأس السنة" كادت تسقط طائرة "إيرباص" (فيديو)

اصطدمت طائرة ركاب مدنية من نوع "إيرباص" بجسم غريب أثناء تحليقها في يوم الاحتفال بأعياد رأس السنة في أميركا، ما كاد أن يتسبب بحدوث مأساة.

ونشر موقع "ويب إنفوميل" الأميركي المتخصص بالطائرات على صفحته الرسمية في "تويتر" مشاهد للطائرة الأميركية، مشيرا إلى أن طائرة من نوع "إيرباص" قد اصطدمت بجسم غريب أثناء تحليقها من أميركا إلى كولومبيا.







وأشار الموقع إلى أن الطائرة كانت متجهة من مقاطعة أورلاندو في أميركا إلى بوغوتا في كولومبيا، واضطرت إلى الهبوط اضطراريا في مطار إلدورادو ليلة رأس السنة، وفقًا لصحيفة "The Aviation Herald".



وبحسب الصحيفة اصطدمت الطائرة بجسم كبير يطفو في الهواء ما جعل قائد الطائرة يأخذ قرارا عاجلا بتنفيذ هبوط اضطراري حفاظا على سلامة الركاب. وأشار الموقع إلى أن الطائرة كانت متجهة من مقاطعة أورلاندو في أميركا إلى بوغوتا في كولومبيا، واضطرت إلى الهبوط اضطراريا في مطار إلدورادو ليلة رأس السنة، وفقًا لصحيفة "The Aviation Herald".وبحسب الصحيفة اصطدمت الطائرة بجسم كبير يطفو في الهواء ما جعل قائد الطائرة يأخذ قرارا عاجلا بتنفيذ هبوط اضطراري حفاظا على سلامة الركاب.