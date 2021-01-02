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الاحتفالات بـ"رأس السنة" كادت تسقط طائرة "إيرباص" (فيديو)

Lebanon 24
02-01-2021 | 09:00
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اصطدمت طائرة ركاب مدنية من نوع "إيرباص" بجسم غريب أثناء تحليقها في يوم الاحتفال بأعياد رأس السنة في أميركا، ما كاد أن يتسبب بحدوث مأساة.
ونشر موقع "ويب إنفوميل" الأميركي المتخصص بالطائرات على صفحته الرسمية في "تويتر" مشاهد للطائرة الأميركية، مشيرا إلى أن طائرة من نوع "إيرباص" قد اصطدمت بجسم غريب أثناء تحليقها من أميركا إلى كولومبيا.
 



وأشار الموقع إلى أن الطائرة كانت متجهة من مقاطعة أورلاندو في أميركا إلى بوغوتا في كولومبيا، واضطرت إلى الهبوط اضطراريا في مطار إلدورادو ليلة رأس السنة، وفقًا لصحيفة "The Aviation Herald".

وبحسب الصحيفة اصطدمت الطائرة بجسم كبير يطفو في الهواء ما جعل قائد الطائرة يأخذ قرارا عاجلا بتنفيذ هبوط اضطراري حفاظا على سلامة الركاب.
 


وأشارت الصحيفة إلى أن الجسم الذي اصطدمت به الطائرة هو عبارة عن زينة احتفالية طارت في الهواء لمسافة عالية جدا.

واحتفل أغلب سكان العالم، بشكل محدود، بالعام الجديد بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، وظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي، ما جعل أغلب دول العالم تعيد تنفيذ خطط الإغلاق في أكثر من دولة.
المصدر: سبوتنيك
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