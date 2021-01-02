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محظوظون منذ اليوم الأول.. 2021 يبتسم لـ 581 شخصاً في روسيا

Lebanon 24
02-01-2021 | 15:00
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في رقم قياسي غير مسبوق، أصبح 581 مواطنا روسيا محظوظا بشكل فعلي في عام 2021، نتيجة سحب كبير على مسابقات اليانصيب في البلاد، في أول أيام العام.

وكشفت مسابقة اليانصيب الروسية عن 581 شخصا حصلوا على مليون روبله روسية (ما يزيد عن 13 ألف دولار) لكل منهم، بينما تقاسم 593 مشتركا مبالغ أخرى، وحصل كل منهم على 700 ألف روبله ( حوالي 9500 دولار).
 
وستسحب الجائزة الكبيرة بقيمة مليار روبله (13 مليون دولار) في وقت لاحق، وهي الجائزة التي حققها شخص واحد العام الماضي، من دون التشارك مع متسابقين آخرين.

ووفقا لوكالة نوفوستي، ظهر في روسيا في السنة الجديدة 581 مليونيرا جديدا بالعملة الروسية، بفضل نتائج السحب الكبير الذي تصادف مع رأس السنة.

ويعتبر هذا الرقم قياسيا بتاريخ اللعبة، حيث لم يسبق أن حصل هذا العدد الكبير من المشاركين على هذه الأموال.
المصدر: سكاي نيوز
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