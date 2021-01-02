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أمطار من الطيور تتساقط في روما (فيديو)

Lebanon 24
02-01-2021 | 21:00
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نقلت صحيفة "روما توداي" الإيطالية أن مئات من طيور الزرزور نفقت في روما ليلة 31 كانون الأول بسبب إطلاق الألعاب النارية بمناسبة العام الجديد.

وتُظهر اللقطات المنشورة عشرات الطيور النافقة على الأرض. وكتب أحد مصوري الفيديو: "للأسف الرغبة في الاحتفال قد خلفت مئات من الطيور النافقة".
 
 
وقالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات إن ارتفاع صوت الألعاب النارية ربما  تسبب في نفوق الطيور.
 
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن المتحدثة باسم المنظمة لوريدانا ديغليو قولها: "ربما نفقوا من شدة الخوف. ويمكن أن يكونوا قد اصطدموا ببعضهم البعض، أو طاروا نحو النوافذ أو خطوط الكهرباء. ودعونا لا ننسى أنهم قد نفقوا أيضًا بسبب نوبة قلبية".
ووفقًا لرئيس الفرع الإيطالي للمنظمة، ماسيمو كومباروتو، توجه المنظمة طلبا كل عام لحظر بيع الألعاب النارية.
المصدر: سبوتنيك
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