منوعات

رجل يبدأ 2021.. بجائزة تفوق الخيال

Lebanon 24
02-01-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-780358-637451909980937798.jpg
Doc-P-780358-637451909980937798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب الكثيرون عن أملهم في أن يكون عام 2021 أفضل من الذي سبقه، وبدا أنه بالفعل أفضل بشكل يفوق الخيال بالنسبة إلى رجل بريطاني، ومن اليوم الأول.

وذكرت "سكاي نيوز"، السبت، أن الرجل البريطاني فاز في الجائزة الكبرى من نسخة خاصة من مسابقة ( EuroMillion) الشهيرة، بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وتبلغ قيمة الجائزة نحو 39 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار).

ورقم التذكرة الفائزة في الجائزة الكبرى هو 139.838.160.

ولم يكن هذا الرجل هو البريطاني الوحيد الفائز في الجائزة، إذ نال 10 آخرون من بلاده جوائز تبلغ قيمة كل واحدة منها نحو 1.37 مليون دولار، رغم خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
 
وقال مستشار الفائزين في جوائز اليانصيب، آندي كارتر: "يا لها من بداية رائعة لعام 2020، بالنسبة للبريطانيين الذين يشاركون في بطولة يورومليونز".

وحث الفائزين في الجوائز على التحقق من أرقام تذاكرهم عبر موقع المسابقة في الإنترنت.

ويحق لصاحب التذكرة الفائزة المطالبة بالجائزة خلال 180 يوما من إعلان النتيجة.

وكانت المسابقة الاستثنائية نظمت بين يومي الخميس والجمعة، حيث الوقت المتاح لشراء تذاكر اليانصيب.

ويتم دفع غالبية الجوائز الصغيرة للفائزين عبر الإنترنت أو يمكن المطالبة بها من المتاجر التي تبيعها، أما الجوائز الكبرى التي في حدود 40 ألف دولار فتحتاج إلى إجراء مكالمة هاتفي مع رقم مخصص، ويتم الدفع عن طريق الشيكات، أما الأكبر من 60 ألفا فتحتاج حضورا شخصيا.

ورغم أن العلاقة الرسمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي انتهت مع حلول العام الجديد، لكن البريطانيين لا يزالون يتمون بحق المشاركة في هذه المسابقات الأوروبية، إذ إن الاتفاقيات فيها تبرم بين المنظمين لا الدول.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:00 | 2021-01-02
18:00 | 2021-01-02
15:00 | 2021-01-02
12:00 | 2021-01-02
09:00 | 2021-01-02
05:56 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website