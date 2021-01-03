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هدّد مديره السابق بالقتل.. لرفضه طلب صداقته على "فيسبوك"!

Lebanon 24
03-01-2021 | 18:00
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أقدم عمره شاب أميركي على تهديد صاحب عمله السابق بالقتل لعدم قبوله طلب صداقته على موقع "فيسبوك".

ووفقاً لصحيفة "ويليستون هيرالد" المحلية، فقد أرسل الشاب كالب بورشيك (29 سنة) من ولاية نورث داكوتا، طلب الصداقة الافتراضية لمديره السابق عشية عيد الميلاد، ولكن عندما لم يتلق رداً سريعاً بدأ في إرسال رسائل تهديد له، وكان بينها رسالة تقول: "اقبل طلب صداقتي أو سأقتلك".

وبعد يومين كتب رسالة بأنّ هناك "مشكلة" ستحدث نتيجة عدم قبول طلبه، وأرفق صورة لشاحنته بالرسالة.

وذكرت الصحيفة أنّ السلطات اتهمت الشاب بركل الباب الأمامي لمنزل صاحب العمل السابق، حيث أنه نشر صورة لنفسه عبر تطبيق "سناب شات" وهو يرتدي قبعة وسترة، وكتب تعليقاً أن عائلة مديره السابق ستحتاج إلى باب جديد.

ووجهت السلطات إلى الشاب تهمة جناية السطو والترويع جراء الحادث الغريب، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 27 كانون الثاني.
المصدر: روسيا اليوم
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