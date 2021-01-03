هذا يوم سعد مواليد الأبراج في الـ 2021

انتظر مواليد الابراج حلول العام 2021 بفارغ الصبر. فهم تمنوا ان تنتهي معه كل مآسي العام 2020 ومشاكله. ويبدو ان لكل من هؤلاء يوم سعد خاصاً به في العام الجديد. وهو ما تشير اليه خريطة الحظ في حياة كل منهم. وهذا ابرز ما يمكن معرفته عن يوم السعد في حياة مواليد الابراج في العام 2021.

الحمل

يعتبر هذا المولود من الاكثر حظاً في 2021 اما يوم سعده فهو 21 آذار . ومن الممكن ان تنطلق منه مرحلة من الرومنسية التي تنتج عن الراحة على المستوى المادي وعن بدء حياة جديدة.

الثور

يوم حظه هو 17 كانون الثاني وقد يشهد هذا التاريخ انقلاباً سعيداً مهماً في حياته وقد تبدأ بعد هذا مرحلة من الازدهار على مستوى حياته المهنية.

الجوزاء

31 أيار هو يوم السعد بالنسبة اليه. فمن الممكن في هذا اليوم ان يبدأ السير على طريق جديدة وان يشق الدرب نحو مستقبل افضل. ومن الممكن ان تنتهي ابتداءً من هذا التاريخ خيبات الامل.

السرطان

قد يصادف يوم سعده تاريخ 23 حزيران . وفي هذا اليوم من الممكن ان تبدأ مرحلة الاندفاع وتنتهي حالة الجمود على مختلف مستويات حياته. وهذا ما يجذب اليه التفاؤل والحالة المادية الجيدة في 2021.

الاسد

يوم حظه الجيد هو 13 تموز . فقد يصبح في هذا اليوم محط انظار الآخرين بسبب نجاح او انجاز ما. ومن الممكن ان تتحول حياته الى مركز للاهتمام بعد مرحلة طويلة من الروتين والملل.

العذراء

من الممكن ان يكون يوم سعده 12 تموز . وقد يقيم شراكة مع اشخاص يعودون على حياته بالكثير من الفائدة على الصعد كافة. كذلك قد تنتظره مفاجآت سارة تؤثر على مجرى حياته عموماً.

الميزان

يعتبر الميزان من اكثر مواليد الابراج حظاً في العام 2021 وتحديداً في يوم 6 أيلول . فقد تفتح امامه اخيراً ابواب جديدة وقد يحقق حلماً مهماً وقد يشهد انفراجات في حياة اشخاص مقربين اليه، ما يشعره بالارتياح الشديد.

العقرب

العقرب

يوم سعد مولود العقرب هو 17 تشرين الثاني . وفي هذا اليوم قد يتلقى خبراً يعرف من خلاله انه حان وقت التغيير الشامل في حياته. وقد يكون هذا التغيير سفراً برفقة العائلة او بدء مرحلة جديدة مهمة على المستوى المهني.

القوس

21 أيار هو يوم سعد مولود القوس. فقد يحصد ثمار علاقاته على الصعد المختلفة. ومن الممكن ان يستخدم ذكاءه لتحقيق العديد من الانجازات التي ستدعوه الى ابداء الفخر بقدراته وطاقاته.

الجدي

من الممكن ان تبدأ المرحلة السعيدة في حياته في 23 آب . ففي هذا اليوم يمكن ان يبدأ ببذل الجهود على طريق التخلص من الملل والروتين في حياته. وقد ينجح في تعزيز مكانته في قلب الشريك كما في مجاله المهني وسيفاجئ الجميع بطاقاته.

الدلو

تاريخ 11 شباط هو يم حظ مواليد برج الدلو في 2021. والسبب انه يعده بالكثير من الانفراجات وخصوصاً على المستويين المادي والعائلي. فقد يحصل على فرصة مهمة غير منتظرة تشكل حبل النجاة بالنسبة اليه وطريقة الخلاص من تأثيرات ازمة عاشها منذ سنوات.

الحوت

يمكن مواليد هذا البرج ان ينتقلوا الى الضفة الاخرى من حياتهم في 21 حزيران في العام الجديد. فمن الممكن ان يبدأ في هذا التاريخ بالتخطيط لمرحلة مقبلة من حياته حافلة بالنجاح والانجازات. اذاً عليه انتظار الاشهر القليلة المقبلة لكي يصبح من مواليد الابراج الاوفر حظاً في 2021.