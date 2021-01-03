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اختفت شهرين.. ثم عثروا على جثتها "في وضع غريب"

Lebanon 24
03-01-2021 | 12:00
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عثرت الشرطة اليونانية على جثة تعود إلى امرأة صينية أعلن عن فقدانها في اليونان قبل نحو شهرين.

 

ووفقا لمصادر أمنية يونانية، فقد عثر على الجثة، داخل حقيبة، بالقرب من بلدة "فيلا" الصغيرة غربي العاصمة اليونانية أثينا.

 

وحددت الشرطة هوية المرأة الصينية بأنها كيو يون لين، وعمرها 38 عاما، مشيرة إلى أنها اختفت من منزلها في تشرين الأول الماضي قرب منطقة ميتاكسورجيو، وسط أثينا.

 

وأشارت تحليلات الطب الشرعي إلى أن الجثة كانت في حالة تحلل متقدمة، وأظهرت عدم وجود أي جروح أو إصابات على الجثة، ومن المنتظر أن يكشف فحص السموم ما إذا كانت المرأة قد أجبرت على تناول مادة سمية تسببت بوفاتها.

 

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة اليونانية، إنه بعد أخذ بصمات المرأة، تم تحديد هويتها وعمرها، مشيرة إلى أنها تحمل الجنسية الصينية وأنه كان قد صدر بلاغ بفقدانها يوم 17 تشرين الأول من مركز شرطة أومونيا.

 

وعثر على الجثة يوم 29  كانون الأول في غابة بالقرب من فيلا في أتيكا.

 

وتعتقد مصاد شرطية يونانية أن المرأة كيو يون لين قتلت ثم وضعت جثتها في حقيبة ومن ثم ألقيت الحقيبة في منطقة فيلا.

 

ووفقا لتقارير أخرى، فإن سبب وفاة كيو يون لين هو "الاختناق".

المصدر: سكاي نيوز
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