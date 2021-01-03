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انتقاماً من "مرسيدس بنز".. استعان بجرّافة وحطّم سيارات بالملايين! (صور)

Lebanon 24
03-01-2021 | 15:00
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أوقفت السلطات الإسبانية عاملاً سابقاً في شركة "مرسيدس بنز"، وذلك بعد قيامه بتحطيم عددٍ كبير من السيارات التابعة للشركة باستخدام جرافة ضخمة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد حطّم الشخص البالغ من العمر 38 عاماً، 50 سيارة "فان" جديدة، مستخدما جرافة مسروقة، قادها لمصنع الشركة في المنطقة الصناعية بإقليم الباسك، شمالي إسبانيا.

وبلغ حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، 5 ملايين إسترليني (نحو 7 ملايين دولار)، وكان بين السيارات المحطمة مركبة من الطراز "في"، تبلغ قيمتها لوحدها 90 ألف إسترليني (نحو 123 ألف دولار)، بحسب "ديلي ميل".
 
ووفق تقارير محلية إسبانية، فقد أطلق حراس الأمن في الموقع رصاصة تحذيرية لدفع الشخص على وقف هجومه، بانتظار وصول قوات الشرطة التي تم استدعاؤها للموقع.

وأشارت تحقيقات الشرطة إلى أنّ المتهم كان يعمل لدى "مرسيدس بنز" بين عامي 2016 و2017، حيث تقف "دوافع انتقامية" وراء هجومه، بدون ذكر مزيد من التفاصيل الإضافية.

وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية في الباسك، إن هناك حوالي 50 مركبة معطوبة، رغم تقارير محلية تحدثت عن أضرار طالت 69 مركبة.
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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