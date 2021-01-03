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أراد مفاجأتها بطلب يدها للزواج فوق الجبل.. فسقطت من ارتفاع 650 قدماً!

Lebanon 24
03-01-2021 | 14:29
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قرر شاب مفاجأة صديقته بطلب يدها فوق أحد مرتفعات جبل فالكيرت في كارينثيا في النمسا، إلا أنها سقطت من ارتفاع 650 قدما فور موافقتها على الزواج.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، إن "الفتاة (32 عاما) سقطت من ارتفاع 650 قدماً على التضاريس الصخرية التي تكسوها الثلوج وهو ما ساعد على نجاتها، واقتصار إصابتها على الكسور".

وأضاف: "أصيب خطيبها (27 عاما) بكسر في العمود الفقري بعد محاولة إنقاذها، قبل أن تنتشلهما مروحية الطوارئ وتنقلهما إلى المستشفى".

وتابع: "إنهما محظوظان لنجاتهما، ونحث الجميع على عدم المخاطرة بحياتهم".
المصدر: روسيا اليوم
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