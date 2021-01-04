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برجك اليوم

Lebanon 24
04-01-2021 | 05:57
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الحمل
تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض.
الثور
عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه.
الجوزاء
يفرض عليك هذا اليوم أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين.
السرطان
تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم.
الأسد
رغبة صادقة من قبلك لإصلاح الأمور مع الشريك.
العذراء
قد يدفعك هذا اليوم إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد.
الميزان
أحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية.
العقرب
تواكب هذا اليوم التطورات من دون اعتراض.
القوس
إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك.
الجدي
اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك.

الدلو
يجعلك ما يستجد اليوم تتنبّه جيداً لمصاريفك.
الحوت
تبحث في بداية علاقة او نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل او تحضّر لمشروع سرّي تفاجئ به الحبيب.
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