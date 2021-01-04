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بأكثر من 12 ألف ماسة... خاتم يدخل موسوعة "غينيس"

Lebanon 24
04-01-2021 | 21:00
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حطم خاتم مؤخرا الرقم القياسي العالمي لحمل أكبر عدد من الألماس على الإطلاق، وذلك بعد أن تم تزيينه بأكثر من 12 ألف ماسة.

ودخل الخاتم القادم من الهند والمرصع بـ12638 ماسة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي 21 كانون الأول 2020، سجل صانع الخاتم الهندي، هارشيت بانسال، الرقم القياسي بتصميمه، والذي يطلق عليه رسميا اسم "ماريغولد" أو خاتم الرخاء".

ويزن الخاتم 165 غراما أو 5.8 أونصة، ويتميز بشريط دائري بتصميم زهري، كما أنه يحمل 38.08 قيراطا من الماس الطبيعي، بحسب موسوعة "غينيس".
 
 
وكان الرقم القياسي في السابق مملوكا لخاتم جاء من الهند أيضا، والذي كان مرصعا بـ7801 ماسة، وتم تصميمه من قبل مجوهرات هولمارك في حيدر أباد.

وأكمل مصمم الخاتم الجديد، هارشيت بانسال، تصميم الخاتم في 30 تشرين الثاني 2020، وبعد فترة وجيزة حاز على اللقب القياسي من موسوعة "غينيس".
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