برج الحمل

إنه يوم الإبداع والتفوّق وإطلاق العنان لطاقاتك على أنواعها

برج الثور

لا تعتمد العشوائية في معالجة الأمور

برج الجوزاء

بإمكانك خوض اي منافسه بنجاح

برج السرطان

يوم مليء بالمسرات ويكون حافلاً بالأمور الإيجابية جداً

برج الأسد

قد تضطر إلى التحفّظ عن التعبير عن آرائك أمام الشريك

برج العذراء

تبذل جهداً كبيراً لتتفوق على الزملاء

برج الميزان

تبرز مسألة مالية تتعلق بمستحقات لم تكن على علم بها

برج العقرب

حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في مواجهات شرسة

برج القوس

تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط ذلك من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة

برج الجدي

تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور

برج الدلو

ساير الشريك

برج الحوت

ضغوط العمل تكون كبيرة