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منوعات
أكبر معمرة في العالم.. يابانية عمرها 118 عاما تحتفل بعيد ميلادها
Lebanon 24
05-01-2021
|
23:00
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احتفلت اليابانية كاني تاناكا، وهي أكبر معمرة في العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية (Guinness World Records)، بعيد ميلادها عن عمر 118 عاما.
وحسب هيئة الإذاعة اليابانية، فإن كاني -المولودة بتاريخ الثاني من كانون الثاني 1903، والمقيمة في مركز رعاية صحية بولاية فوفوكا (غربي البلاد)- دخلت السبت عامها 118، خلال حفل أقيم بالمناسبة.
ووسط مشاعر السعادة والفرح خلال الاحتفال، قالت كاني إنها تأمل أن تعيش حتى عمر 120 عاما.
وأضافت هيئة الإذاعة اليابانية أن كاني تمارس التمارين الرياضية اليومية بانتظام، وتلتزم بتناول وجبات الطعام في أوقاتها، وأوضحت أنه لا يُسمح للمعمرة بمقابلة أفراد من عائلتها بسبب تدابير الحد من جائحة كورونا.
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