مروحيات عسكرية تنفذ إقلاعا متزامنا (فيديو)

تتميز المروحيات العسكرية عن الطائرات ثابتة الأجنحة في قدرتها على الإقلاع عموديا في مكانها دون الحاجة إلى ممرات إقلاع.



وبفضل هذه الميزة يمكن لعدد من المروحيات أن ينفذ إقلاعا متزامنا مهما كانت المساحة المتاحة للطائرة، على عكس الطائرات ذات الأجنحة الثابتة التي تحتاج إلى مساحات كبيرة لاعتمادها على مدارج الإقلاع الطويلة.

Helicopters taking off in formation ✈️ pic.twitter.com/RfvvWo4o5k — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) January 5, 2021

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة إقلاع نحو 7 مروحيات عسكرية في وقت واحد إثر توقفها بموقع يبدو أنه قاعدة عسكرية.

يذكر أن بعض الطائرات ذات الأجنحة الثابتة أصبح بإمكانها تنفيذ إقلاع عمودي في نفس المكان الذي تتوقف فيه مثل طائرات "إف - 35" الشبحية الأمريكية، التي تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات الحربية.