منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
06-01-2021 | 05:56
A-
A+
Doc-P-781402-637455094056733997.jpg
Doc-P-781402-637455094056733997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
برج الحمل
يشير هذا اليوم المهم جدا إلى تغييرات تطرأ في مجال عملك وقد تأتي لمصلحتك
برج الثور
تعيش قصة عاطفية رائعة وتتمتع بأوقاتك مع الشريك
برج الجوزاء
القمر الجديد في برجك المصحوب بكسوف يطالك مباشرة، ويعني إعادة النظر في بعض الاعتبارات أو الإنجازات
برج السرطان
يتحدث هذا اليوم عن بعض المكاسب المالية أو عن السعي من أجل تحقيق بعض الأرباح
برج الأسد
أجواء مهنية واعدة
برج العذراء
أجواء مهنية واعدة، وبانتظارك المزيد من الفرص المهمة التي تقدم لك عدداً من المشاريع الكبيرة التي تطمح إلى تنفيذها
برج الميزان
تتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جداً والمميزة‏
برج العقرب
تعيش مشاعر دافئة وأحاسيس رقيقة مع الحبيب تجعلك تحلق في سماء الحب، وتطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك
برج القوس
يجبرك بعض الأمور المستجدة على أن تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحّح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة
برج الجدي
تكون اتصالاتك مسهلة، وتقييمك للأوضاع صحيحاً إلا أن المطلوب منك هو ضبط الأعصاب وعدم الانفعال

برج الدلو
لا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها مهما تكن صعبة وشائكة
برج الحوت
الخوف يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2021-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2021-01-06
23:00 | 2021-01-05
23:00 | 2021-01-05
18:00 | 2021-01-05
15:00 | 2021-01-05
14:27 | 2021-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website