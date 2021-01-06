برج الحمليشير هذا اليوم المهم جدا إلى تغييرات تطرأ في مجال عملك وقد تأتي لمصلحتكبرج الثورتعيش قصة عاطفية رائعة وتتمتع بأوقاتك مع الشريكبرج الجوزاءالقمر الجديد في برجك المصحوب بكسوف يطالك مباشرة، ويعني إعادة النظر في بعض الاعتبارات أو الإنجازاتبرج السرطانيتحدث هذا اليوم عن بعض المكاسب المالية أو عن السعي من أجل تحقيق بعض الأرباحبرج الأسدأجواء مهنية واعدةبرج العذراءأجواء مهنية واعدة، وبانتظارك المزيد من الفرص المهمة التي تقدم لك عدداً من المشاريع الكبيرة التي تطمح إلى تنفيذهابرج الميزانتتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جداً والمميزة‏برج العقربتعيش مشاعر دافئة وأحاسيس رقيقة مع الحبيب تجعلك تحلق في سماء الحب، وتطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريكبرج القوسيجبرك بعض الأمور المستجدة على أن تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحّح بعض الأوضاع بصورة متكتّمةبرج الجديتكون اتصالاتك مسهلة، وتقييمك للأوضاع صحيحاً إلا أن المطلوب منك هو ضبط الأعصاب وعدم الانفعالبرج الدلولا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها مهما تكن صعبة وشائكةبرج الحوتالخوف يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم