برج الحمل
يشير هذا اليوم المهم جدا إلى تغييرات تطرأ في مجال عملك وقد تأتي لمصلحتك
برج الثور
تعيش قصة عاطفية رائعة وتتمتع بأوقاتك مع الشريك
برج الجوزاء
القمر الجديد في برجك المصحوب بكسوف يطالك مباشرة، ويعني إعادة النظر في بعض الاعتبارات أو الإنجازات
برج السرطان
يتحدث هذا اليوم عن بعض المكاسب المالية أو عن السعي من أجل تحقيق بعض الأرباح
برج الأسد
أجواء مهنية واعدة
برج العذراء
أجواء مهنية واعدة، وبانتظارك المزيد من الفرص المهمة التي تقدم لك عدداً من المشاريع الكبيرة التي تطمح إلى تنفيذها
برج الميزان
تتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جداً والمميزة
برج العقرب
تعيش مشاعر دافئة وأحاسيس رقيقة مع الحبيب تجعلك تحلق في سماء الحب، وتطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك
برج القوس
يجبرك بعض الأمور المستجدة على أن تعالج مسألة غامضة أو مخفية أو سرية وتصحّح بعض الأوضاع بصورة متكتّمة
برج الجدي
تكون اتصالاتك مسهلة، وتقييمك للأوضاع صحيحاً إلا أن المطلوب منك هو ضبط الأعصاب وعدم الانفعال
برج الدلو
لا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها مهما تكن صعبة وشائكة
برج الحوت
الخوف يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم