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سرقة مصرف على يد مسلح مقنع.. شاهدوا كيف دخل ونفذ العملية

Lebanon 24
06-01-2021 | 09:00
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سجلت كاميرات المراقبة عملية سطو نفذه مقنع مسلح بمسدس على أحد مكاتب مصرف "سبيربنك" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية يوم الاثنين.

ووفقا للبيانات الأولية، تمكن اللص من سرقة 500 ألف روبل (حولي 6.4 ألف دولار) و7-8 آلاف دولار. وأطلقت الشرطة عملية البحث عنه.
 
لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق. 
المصدر: روسيا اليوم

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