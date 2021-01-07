برج الحملتكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة حكيمةبرج الثورتجنّب النزاعات والصراعاتبرج الجوزاءلا تفكر في العمل بشكل دائم كما تفعل هذه الأيامبرج السرطانتدفعك التسرعات نحو المجهول، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الشخصي والمهني للخطربرج الأسديطرأ اليوم ما يهدد بعض الاتصالات بمشاكل تتعلق بسفر أو برحلة إلى الخارج أو بعلاقات مع جهة أجنبيةبرج العذراءتواجه هذا اليوم بعض عمليات التسويف والتأجيل والمماطلة التي ترهق أعصابك وتبقيك في حالة من القلق الدائمبرج الميزانتجد طريقاً يقودك إلى تغيير جذري وجيّد في دخلك المادي ويحسن وضعك المهني، ونكون قادراً على إنجاح بعض المفاوضاتبرج العقربتكون متمرداً ومبتعداً عن الخط التقليدي في التعبير عن الحب وهذا يخلق جواً من الحوار والتجديد مع الحبيببرج القوستكون على موعد مع لقاء أو مصالحةبرج الجديتستاء بسبب تأخير أو مماطلة والتباس، ومن المستحسن ألا تتخذ أي قرار حاسم أو نهائي هذا اليومبرج الدلونسيان الصراعات القديمة مع الشريك يجعلك تشعر بمدى روعة قربك منه وإعادة الاستمتاع بالذكريات المشتركة بينكما وكأنكما فى بداية حب جديبرج الحوتنظرتك إلى الحب تتغير جذرياً بعد خوض العلاقة المقبلة لك