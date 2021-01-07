برج الحمل
تكتشف ما يجعلك تتصرف بطريقة حكيمة
برج الثور
تجنّب النزاعات والصراعات
برج الجوزاء
لا تفكر في العمل بشكل دائم كما تفعل هذه الأيام
برج السرطان
تدفعك التسرعات نحو المجهول، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الشخصي والمهني للخطر
برج الأسد
يطرأ اليوم ما يهدد بعض الاتصالات بمشاكل تتعلق بسفر أو برحلة إلى الخارج أو بعلاقات مع جهة أجنبية
برج العذراء
تواجه هذا اليوم بعض عمليات التسويف والتأجيل والمماطلة التي ترهق أعصابك وتبقيك في حالة من القلق الدائم
برج الميزان
تجد طريقاً يقودك إلى تغيير جذري وجيّد في دخلك المادي ويحسن وضعك المهني، ونكون قادراً على إنجاح بعض المفاوضات
برج العقرب
تكون متمرداً ومبتعداً عن الخط التقليدي في التعبير عن الحب وهذا يخلق جواً من الحوار والتجديد مع الحبيب
برج القوس
تكون على موعد مع لقاء أو مصالحة
برج الجدي
تستاء بسبب تأخير أو مماطلة والتباس، ومن المستحسن ألا تتخذ أي قرار حاسم أو نهائي هذا اليوم
برج الدلو
نسيان الصراعات القديمة مع الشريك يجعلك تشعر بمدى روعة قربك منه وإعادة الاستمتاع بالذكريات المشتركة بينكما وكأنكما فى بداية حب جدي
برج الحوت
نظرتك إلى الحب تتغير جذرياً بعد خوض العلاقة المقبلة لك