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ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن أحداث واشنطن (فيديو)

Lebanon 24
07-01-2021 | 09:00
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أطل ليلة رأس السنة ميشال حايك عبر شاشة mtv مطلقا توقعاته للعام 2021 ومن بين التوقعات التي ذكرها عن أميركا، توقع حايك خضة كبيرة في واشنطن أحداثها ظاهرة للعلن واسبابها عديدة ومتشابكة ببعضها ، مشيراً إلى صيد ثمين في حديقة البيت الأبيض.

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وشهدت العاصمة الأميركية واشنطن أمس الأربعاء صدامات بين القوى الأمنية من جهة وأنصار الرئيس دونالد ترامب الذين اقتحم مئات منهم مبنى الكونغرس، وعطّلوا إجراءات المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

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