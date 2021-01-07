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أكثر 10 أماكن غموضا في العالم (فيديو)

Lebanon 24
07-01-2021 | 18:00
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هناك بعض الأماكن المذكورة هنا يمكن أن تكون قد سمعت عنها أو عرفتها أو شاهدتها بنفسك ولكن مازال لغز وجودها يحير العالم والعلماء ولا تتماشى مع العلوم هذه الأيام ولا يعرف العلماء لوجودها سبب محدد .
 

 
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