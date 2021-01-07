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منوعات
الحب يدفع رجل للزواج بامرأة تفوقه بالطول كثيرا! (صور)
Lebanon 24
07-01-2021
|
21:00
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تزوج رجل وامرأة من كينيا رغم فارق الطول الواضح بينهما؛ حيث يبلغ طول الزوجة ليليان واويرا غاتيمو، عمرها 28 سنة، أكثر من مترين بينما يبلغ طول الزوج حزقيال موانغي ماينا، عمره 33 عاما، أقل من متر بقليل.
والتقى الزوجان لأول مرة في حفل زفاف صديق مشترك في أبريل 2017، وأعجبت ليليان بشجاعة خطيبها، قائلة: "بمجرد أن رآني، طلب رقم هاتفي، وقلت لنفسي حينها أن هذا رجل حقيقي" .
وقالت الزوجة: "أهانني البعض، موجهين لي كلاما غير لطيفا. وقال البعض إنني يجب أن أبحث عن شخص طويل مثلي"، كما ادعى البعض أن ليليان في علاقة مع موانغي لكونه رجل أعمال ولديه الكثير من الأموال، لكن تم الزواج في النهاية وصنع الزوج سريرا خاصا ليناسب طول ليليان.
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