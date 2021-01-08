برج الحمل
يشير هذا اليوم الى التخلص من بعض التعقيدات
برج الثور
يجعلك هذا اليوم متفائلاً وإيجابياً ويأتيك بفرص استثنائية جميلة جداً
برج الجوزاء
تصرفات الشريك الغريبة نوعاً ما لن ترضيك
برج السرطان
يتحدث هذا اليوم عن مشروع يوضع أمامك للتفاوض أو عن عقد تريد أن توقّعه أو اتفاق تعقده
برج الأسد
تسترجع قوّتك بسرعة، ما يشير الى فرص مالية مميّزة واستثمارات مناسبة أو أخبار طيّبة تجعلك الأقوى
برج العذراء
أنت شخص شجاع وتتمتع بطيبة القلب، مما يجعلك قادراً على فهم شريك الحياة، وتقديم الدعم والاهتمام المناسب له
برج الميزان
الشريك يحبك ومخلص ومستعدّ لعمل المستحيل من أجل سعادتك
برج العقرب
تجد أمامك آفاقا جيدة لتحقيق جزء كبير من طموحك المهني وتلقى مساعدة غير متوقعة تساهم في تحسين ظروفك المهنية والعملية
برج القوس
يطرأ تحسن في وضعك المادي والعملي يساعدك في تنفيذ أهم أهدافك
برج الجدي
تستعيد الماضي أو تعيش بعض الهواجس، ما لا ينفع مسيرتك المهنية
برج الدلو
يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً للعمل يجب أن تبقى سريّة وبعيدة عن أعين الحسّاد لئلا يحاولوا أن يدبروا لك مكيدة لإيقاعك بها
برج الحوت
ظروف العمل غير ملائمة للحصول على إجازة