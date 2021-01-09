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انتقاماً لكلابه وحصانه.. رجلٌ يخنق ذئباً بيديه العاريتَيْن! (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2021 | 15:00
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قام رجلٌ في روسيا بخنق ذئبٍ ضارٍ بيديه العاريتين وذلك انتقاماً منه بعد أن قام الحيوان المفترس بمهاجمة المزرعة التابعة للرجل وكلابه وحصانه وتسبّب بحالة من الذعر في المكان.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فقد وقعت الحادثة قرية نوفوترويتسكوي الروسية، حيث هاجم الذئب الكلاب ثمّ هاجم الحصان وجرحه ثم هاجم الرجل صاحب المزرعة ليقاومه الأخير ويمسكه ويقتله خنقاً بيديه ومن دون استخدام أي سلاح.
 
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "sib.fm"، فقد أخذ المختصون بعد الحادثة، التي وقعت ثاني أيام العام الجديد، رفات الذئب إلى المختبر للفحص وقام الأطباء البيطريون بإجراء تطعيم للكلاب والحصان بعد أن قام الذئب بعضّها جميعاً خوفاً من إصابتها بداء الكلب.
 
المصدر: سبوتنيك

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