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برجك اليوم

Lebanon 24
09-01-2021 | 06:00
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الحمل
تأخذ على أحد الأحبّاء إهماله وعدم تعاطفه معك، وقد تكتشف أموراً مخفية تجعلك تعيد النظر في تعاطيك مع أحدهم.
 
 
الثور
لن تواجه شكوكاً ويسهل عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد أجواء رائعة وانسجاماً كبيراً بينك وبين الشريك.
 
 
الجوزاء
حتى مع عدم وجود الحب في علاقتك الحالية، ما تزال هناك أمور عديدة يمكنك بناء العلاقة عليها، الحب ليس فقط هو ما تُبنى عليه العلاقات.
 
 
السرطان
يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك مع الشريك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك معه وتبنيا مستقبلكما براحة واطمئنان.
 
 
الأسد
لا تعارض الشريك على كل ما يقترحه عليك، وعليك أن تكون سلساً في تعاطيك معه وتبادله الأفكار والنقاش.
 
 
العذراء
تتوتر اليوم علاقتك بالحبيب بسبب سوء تفاهم يحدث بينكما لأسباب تافهة وسطحية لا تستحق هذا التشنج في التعاطي.
 
 
الميزان
وقت ملائم لإزالة التشنّجات والتساؤلات التي لم تجد لها الأجوبة في الماضي، وتفتح صفحة جديدة من العلاقة عنوانها العريض الصراحة المطلقة.
 
 
العقرب
تعيش صراعاً خفياً بين حبك وإخلاصك للشريك وبين تطلعاتك لحياة أكثر استقلالية، كن عقلانياً لأن تصرفاتك موضوعة تحت المجهر ,والشريك لن يغفر أي خطأ ترتكبه.
 
 
 
القوس
تراودك أحلاما رومانسية بالارتباط بالحبيب لما تكن له من مشاعر صادقة، خذ الخطوة الأولى واكتشف مدى جدية مشاعره نحوك.
 
 
الجدي
تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات تحصل فجأة في هذا الوقت ولا تعرف كيف تتصرف فتقع في المحظور.
 
 
الدلو
عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من بعض المتربصين بكما شراً.
 
 
الحوت
تكتشف لكن بعد فوات الأوان أن العلاقة التي تخوضها ليست الأفضل لك، وكان من الأفضل الاستغناء عنها منذ مدة طويلة.
 
المصدر: السومرية
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