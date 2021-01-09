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"محتال كورونا".. حقن مسنّة بلقاح مزيّف وأخذ منها أكثر من 200 دولار!

Lebanon 24
09-01-2021 | 12:00
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تبحث الشرطة البريطانية عن شخص "محتال" قام بحقن امرأة مسنّة بلقاح زائف مدعياً أنّه لقاح مضاد لفيروس "كورونا" ثم أخذ منها مبلغاً يقارب الـ 217 دولاراً.

وبحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز"، فقد نبه المحققون إلى أنّ هذا الشخص ربّما يعرض حياة الناس للخطر، إذا لم يجر إلقاء القبض عليه، بعد الواقعة التي احتال فيها على امرأة في الـ92 من العمر.

وزعم هذا "المحتال" أنه يعمل في هيئة الصحة العمومية البريطانية، فأذنت له المرأة المسنة بأن يدخل بيتها في الثلاثين من كانون الأول الماضي.

وقالت الضحية إنّ "المحتال" قام بحقن جرعة في الذراع، عبر أداة ذات لون داكن، ثم طلب منها المبلغ، وأوضح لها أنّها ستتلقى تعويضاً عنه، في وقت لاحق.

ولم يجر التأكد ممّا إذا كان هذا "المحتال" قد حقن المرأة المسنة بأي مادة، حيث لم تظهر أي أعراض جانبية على المرأة المسنّة بعد أخذ الجرعة "المزيفة" من لقاح "كوفيد-19"، وتأكدت الضحية من سلامتها بعد إجراء فحوص في المستشفى.

وقال كيفن إيفاس، وهو محقق في العاصمة لندن، إنّ ما حصل أمرٌ مقزز وهجوم غير مقبول، ثم أكد أن السلطات لن تتساهل مع الواقعة.

وشدد على أنّ اعتقال هذا المحتال في أقرب وقت ممكن أمرٌ حاسم، ليس لأنه يسلب الناس أموالهم فقط، بل لأنهم يعرض حياتهم أيضا للخطر.

وأظهرت صور ملتقطة بكاميرا المراقبة في الشارع، مواصفات "المحتال" الذي خدع المرأة المسنة وسلب منها المال، وأوضح المحققون أنه يتحدث الإنكليزية بلكنة لندنية، وطلبت ممن لديه معلومات بشأنه أن يبادر إلى إبلاغ السلطات.
 
 
 

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