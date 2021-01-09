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مواليد 3 أبراج هم أصحاب الإنجازات في 2021.. هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
09-01-2021 | 10:30
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تعلق الكثير من الآمال على العام الجديد. فـ2021 هو بالنسبة إلى الكثيرين حبل الخلاص من المآزق التي فرضها العام 2020 في اتجاهات الحياة المختلفة. ويبدو أن العام الحالي واعد بالنسبة إلى مواليد 3 أبرج ويمكن أن تطلق عليهم في هذه الحالة تسمية أصحاب الإنجازات الكبرى.

 

الجوزاء

يمكن هذا المولود أن يستفيد من بعض التفاصيل الصغيرة التي لا يهتم لها الآخرون والتي يمكن أن تقلب حياته رأساً على عقب بالمعنى الإيجابي. ولهذا يمكنه أن يحقق النجاح في مهمات فرض عليه في وقت سابق تأجيلها بسبب ظروف طارئة. وقد يتحلى لهذا السبب بإرادة حديدية ويتخطى الكثير من المعوقات.

 

الأسد

من الممكن أن يعيش مولود الأسد في 2021 مرحلة جديدة تماماً من حياته. ولهذا قد يتحلى بالقوة التي تساعده على بذل أقصى ما لديه من جهود وقد يتمكن من بلوغ بعض أهدافه الكبرى بنجاح. وفي هذا السياق تسير أيامه بوتيرة سريعة ويتعين عليه أداء العديد من المهمات التي تشهد النهاية السعيدة غالباً.

 

القوس

يمكن أن يكون العام 2021 بداية حياة جديدة بالنسبة إلى مولود القوس. فقد تنسيه إحباط الأيام المنصرمة. كما أنها قد تمنحه الفرصة لفتح أبواب جديدة لم يتمكن من بلوغها من قبل. ولهذا فإن عنوان المرحلة المقبلة بالنسبة إليه هوي تحقيق النجاح غير المسبوق. وكل ما عليه فعله هو التفاؤل.

 

المصدر: لها
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