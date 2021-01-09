توقّعات الأبراج الصينية لعام 2021.. أي المواليد ستكون الأكثر حظاً؟

العديد من الأشخاص يتابعون توقّعات وتحليلات الأبراج الصينية كما الأبراج الفلكية على اعتبار أنها مختلفة وتعتمد على وجود 12 حيواناً تمثّل الطاقات الموجودة في الكون، ويتم إطلاقها على المواليد سنوياً. يبدأ كل عام صيني دائماً مع ثاني يوم جديد للقمر بعد الانقلاب الشتوي. لذلك فإن يوم رأس السنة الصينية ليس ثابتاً كما رأس السنة الميلادية، بل يتحرك بحسب القمر. وتجري السنوات الصينية أيضاً في دورات يستمر كلٌ منها 10 سنوات. كل زوج من عامين متتاليين يحكمه عنصر من 5 عناصر كونية هي: الخشب، النار، الأرض، المعدن والماء. وتوضع الأبراج الصينية في دورة مدتها 12 عاماً صينياً تحت علامة الحيوانات الرمزية التالية: الجرذ أو الفأر، الثور، النمر، القط أو الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الماعز أو الأغنام، القرد، الديك، الكلب، وأخيراً الخنزير.

عام 2021... تحت رعاية الثور المعدني

تحدّد سنة الميلاد الصينية علامة الشخص الصينية وعنصره الصيني. على سبيل المثال، إذا كنت قد ولدت بين 21 كانون الثاني 1966، أي خلال عام الحصان، وهو أيضاً عام النار، وبالتالي فإن برجك الصيني هو الحصان وعنصرك هو النار. أما عام 2021 فقد تم وضعه تحت رعاية الثور، من 12 شباط 2021 إلى 31 كانون الثاني 2022. ووفق كتاب The Definitive Book of Chinese Astrology، ينبغي أن يسجّل عام الثور عودةً كبيرة للتقاليد والانضباط والواقعية والمثابرة، والأولوية هذا العام ستكون للاستقرار والقيَم الآمنة.

أما سنوات الثور في الأبراج الصينية فهي: 1913 و1925 و1937 و1949 و1961 و1973 و1985 و1997 و2009 و2021.

ومن المتوقع وفقاً للأبراج الصينية أن يكون هذا العام محظوظاً ومثالياً، فالثور مجتهد ومنهجي للغاية في تفكيره. ويرى الخبراء أن من ينتمون الى هذا البرج سيتمتعون بطاقة كبيرة وحظوظ وفيرة لناحية المال والعمل. ولكن لإتمام هذا العام سيكون من الضروري مضاعفة الجهود لإنجاز أي عمل بشكل كامل. ويعدّ عام الثور أيضاً مميّزاً لتنظيم الحياة الأسرية، وتُحَلّ فيه كل المشكلات المتعلقة بالانضباط.

الأبيض هو اللون الأساسي لعام 2021

وبما أن هذه السنة معدنية، للسنة الثانية على التوالي، سيكون الأبيض هو اللون الأساسي لعام 2021، وإلى جانبه ألوان الثور المحظوظة وأبرزها الأصفر والأخضر، وهما اللونان اللذان يجذبان الرخاء والنجاح في الصين. ولزيادة حظك إن كنت من مواليد برج الثور، احرص على ارتداء الأكسسوارات المعدنية باستمرار.

القط ثاني الأبراج حظوظاً لهذا العام

أما بالنسبة الى باقي الأبراج الصينية، فإن مواليد 1948، 1960، 1972، 1984، 1996 و2008 ينتمون إلى برج الجرذ أو الفأر، وعليهم هذا العام أن يكونوا حذرين، خاصة لناحية العمل والمال. يدفعهم فضولهم إلى الرغبة في التعلّم والحصول على كل أنواع الخبرات. تحمل لهم هذه السنة مفاجآت عدة، وفي كثير من الأحيان لن يستطيعوا السيطرة عليها، ويجب أن يكونوا متواضعين.

أما مواليد برج النمر 1950، 1962، 1974، 1986، 1998، و2010 فسيتميزن بروح المغامرة والشجاعة لبدء مشاريع جديدة. يتمتع مولود برج النمر بطاقة وكرم يميّزانه ويشكّلان مصدر راحة له هذا العام، وعليه أن يكرّس هذه السنة للراحة والاستجمام والانتباه إلى صحته.

وبالنسبة الى مواليد 1951، 1963، 1975، 1987، 1999، و2011 فهم ينتمون الى برج الأرنب أو القط، وهو ثاني الأبراج حظاً بعد الثور هذا العام، وستكون السنة جيدة على مستوى كل أعمالهم. طاقتهم ممتازة، ترسم النعمة والتقدير والديبلوماسية خطوط حياتهم، لكن عليهم توخّي الحذر من الصراعات والمشاكل.

مواليد هذه الأبراج وفرصة العلاقات الجديدة

سيكون مواليد برج التنين 1952، 1964، 1976، 1988، 2000 و2012 محط الأنظار بإصرارهم القوي، وسوف تحمل لهم السنة معارف جديدة وفرصاً لإقامة علاقات مهمة جداً يستفيدون منها كثيراً. إنّها سنة فتح باب التعارف لبناء مستقبل واعد بفضل شجاعتهم وتفاؤلهم.

أما مواليد برج الأفعى 1953، 1965، 1977، 1989، 2001 و2013 فسيتمتعون براحة داخلية ورضا ذاتي. هم يمتلكون فن اغتنام الفرص في الوقت المناسب، لذلك يمكنهم أن يحققوا كل هدف عملوا عليه في السابق، وسينجحون خصوصاً على الصعيد العائلي.

ويبدو أن العام الجديد بالنسبة الى مواليد برج الحصان 1954، 1966، 1978، 1990، 2002 و2014 سيكون جيداً لناحية العمل والحياة الاجتماعية. يفضّل مواليد هذا البرج المغامرة على الحياة الهادئة، لكن هذه السنة لن تساعدهم في تحقيق رغباتهم، بل ستمنحهم قدرات محدودة للقيام بكل ما يُعتبر تجارب مذهلة. مواليد برج الديك الأقل حظاً هذا العام

هي سنة التردّد والخوف من تحمّل المسؤولية بالنسبة الى مواليد برج العنزة 1955، 1967، 1979، 1991، 2003 و2015. ولكنها ستحمل بعض المكافآت بعد كل المعاناة التي عاشوها في الأعوام الماضية. ستأتي السنة الجديدة ببعض الانفراجات للأشخاص الأكثر جرأةً وموهبةً بين هؤلاء المواليد.

تعتبر سنة 2021 من السنوات الجيدة بالنسبة الى مواليد برج القرد 1956، 1068، 1980، 1992، 2004 و2016. فمرونة العقل والإبداع التي يتمتعون بها ستكون أفضل وسيلة لهم للاستفادة من المواقف، وسيشعرون بالارتياح والقدرة على تطوير الذات. لكن عليهم الحذر من الأعداء والمنافقين.

أما مواليد برج الديك 1969، 1981، 1993، 2005 و2017 فسيبقون تحت تأثير صعوبات عام 2020، لذا عليهم أن يكونوا حذرين جداً في اتخاذ أي خطوات جديدة في العمل والمشاريع الجديدة. يتمتع مواليد هذا البرج بمهارة في التعامل مع الآخرين والاهتمام بالعائلة والأصدقاء.

سيحمل عام 2021 لمواليد برج الكلب 1970/ 1982، 1994، 2006 و2018 المزيد من الهدوء والسلام، وسوف يحرّرهم من التوتر والخوف الذي سيطر عليهم العام الفائت. يحب مواليد هذا البرج العدل ويتمتعون بعاطفة صادقة يجب أن يستفيدوا منها هذه السنة لناحية الارتباط، فهي سنة الزواج بالنسبة إليهم.

ستجري الأمور بالنسبة الى مواليد برج الخنزير 1971، 1983، 1995، 2007 و2019 بشكل مستقر وستكون سنة جيدة على مختلف الصعد، لكن عليهم عدم التسرّع في اتخاذ القرارات. ومن المهم أن يركّز مواليد هذا البرج على قدراتهم في بناء العلاقات الاجتماعية التي قد تفيدهم في المستقبل.